Сколько солдат Россия перебросила на Курщину: Зеленский назвал цифру и поделился успехами

Ситуация на фронте динамична и постоянно меняется

Силам обороны Украины удалось немного уменьшить штурмовой потенциал российских окупантов в Донецкой области. При этом Вооруженным силам удалось оттянуть около 40 тысяч российских военных на Курское направление.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к нации. Он также добавил, что именно на Донецком направлении продолжаются тяжелые бои. Речь, конечно, о Покровском и Кураховском направлениях.

"И отдельная операция в Курской области. На это направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных. Продолжаются наши активные действия в Курской области. Есть и пополнение обменного фонда для нас, для Украины. Все это важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне", — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил всех воинов, защищающих территории Украины и отвоевывающих свое.

Также президент упомянул о подготовке к важным переговорам с партнерами, с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Сейчас, перед зимним сезоном и вообще этой особо весомой осенью, у нас много вопросов, которые критически влияют на Украину, на жизнь наших людей. Разумеется, есть энергетика. Разумеется, это неотложный приоритет. Фронт – неизменный приоритет. Это поставка и общая производство оружия, политическое взаимодействие", — сказал Зеленский.

По словам лидера страны, переговоры о вступлении Украины в Евросоюз уже начались и процесс переговоров должен быть активным, действительно укрепляющим всю европейскую систему.

Также стало известно, что президент Украины встретится с президентом США Джо Байденом. Это должно произойти 26 сентября.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у Зеленского назвали отдельные пункты плана победы. Президент должен представить его союзникам в ближайшее время.