Москву не нужно недооценивать: в США не верят в проигрыш РФ на поле боя - СМИ

Военная мощь РФ еще далеко не истощена

Масштабные стратегические учения "Океан-2024", которые провела Россия в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях, продемонстрировали их огромные ресурсы. На фоне этого на Западе поднялась волна пессимистических настроений.

В целом в США и в некоторой части Европы перестали верить в то, что РФ проиграет на поле боя или же ее экономику уничтожат санкции. Об этом пишет издание Washington Post.

Москва заявила, что в учениях "Океан-2024" было задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов, более 120 самолетов и вертолетов, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 000 личного состава.

Журналисты Washington Post отмечают, что даже если эти цифры и были завышены российской стороной, то это все-равно "стало напоминанием о том, что у Москвы по-прежнему достаточно возможностей для демонстрации своей силы по всему миру".

Журналисты отмечают, что руководству Америки нельзя недооценивать решимость Кремля бросить вызов глобальному порядку под руководством США.

"Начало полномасштабной войны Путина на Украине показало, что сухопутные войска России некомпетентно управляются… Последовавший за этим тупик, длящийся уже третий год, стал для Москвы стратегической катастрофой… Однако Москва может пережить Вашингтон и его союзников за счет огромной массы российских сил и ресурсов, а также удерживая Запад в напряжении постоянными угрозами эскалации", — говорится в публикации.

Также автор упоминает о том, что общественная поддержка Украины ослабла в США и ​​некоторых частях Европы.

"Там надежды на то, что Россию можно победить на поле боя или что ее экономика рухнет под тяжестью санкций, возглавляемых США, ослабли. Запад был прав, помогая Киеву сохранить свою независимость. Теперь ему нужно сформулировать мощную долгосрочную стратегию, которая сдержит будущую российскую агрессию на Украине и в других местах — без мечтательных предположений о том, что Москва — истощенная сила", — подчеркивается в статье Washington Post.

Напомним, Европейский Союз на днях получил доказательства того, что Иран поставляет России баллистические ракеты для войны против Украины. Эта информация подтверждает предварительные заявления США о сотрудничестве между Тегераном и Москвой.

Последствия такого партнерства выходят за рамки дипломатических отношений, а за этими поставками стоят реальные атаки на украинские города и обмен военными технологиями между двумя странами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что четыре страны призывают ЕС построить линию обороны вдоль границ с Беларусью и Россией. Тем самым страны хотят оградить себя от возможной угрозы со стороны РФ.