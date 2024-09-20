Заявлял, что нужно убить Путина и критиковал Залужного: где сейчас экс-министр обороны Анатолий Гриценко

РФ заочно осудила бывшего министра обороны Украины

Анатолий Гриценко — экс-министр обороны Украины, занимавший этот пост с 2005 по 2007 год во время президентства Виктора Ющенко. Его политическая карьера была полна как достижений, так и скандалов, в которых он фигурировал.

Анатолий Гриценко в 2022 году попал в список тех, кого Россия осудила "за преступления в Донбассе". "Телеграф" решил выяснить, где сейчас бывший министр обороны Украины и чем он занимается.

Что известно об Анатолии Гриценко

Родился Анатолий Гриценко в городе Ватутино Черкасской области. Он получил военное образование и долгое время служил в армии, включая работу в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Также у Гриценко есть научная степень кандидата технических наук.

Политическая карьера началась с поста руководителя аналитической службы аппарата СНБО. Позже стал президентом Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова и одновременно внештатным консультантом Комитета по вопросам национальной безопасности обороны Верховной Рады Украины. Также Анатолий Гриценко являлся народным депутатом Украины нескольких созывов.

В 2005 году Гриценко стал министром обороны Украины. В этой должности он пытался ввести европейские стандарты в управлении армией, реорганизовать украинские вооруженные силы и сократить вооружение. Этот период отмечается как время относительной стабильности в оборонном секторе Украины.

Также Анатолий Гриценко в 2010, 2014 и 2019 годах баллотировался в президенты Украины. А в 2015 году заявил, что будет работать доцентом кафедры политологии в Киево-Могилянской академии, где будет получать зарплату 1000 гривен в месяц.

Скандалы, в которых фигурировал Анатолий Гриценко

Один из самых громких скандалов, связанных с Анатолием Гриценко, касается обвинений в чрезмерной продаже военной техники и вооружения за время его пребывания в должности министра обороны. Политик отрицал все обвинения и утверждал, что большинство оборудования было устаревшим и ненужным для армии.

Секретарь СНБО Александр Турчинов в 2019 году заявил, что Анатолий Гриценко – трус. Дело в том, что на тот момент кандидат в президенты Гриценко обвинил руководителей государства в том, что они " в трудные для страны времена прятали своих детей от военной службы". Сын Турчинова еще в 2014 году присоединился к рядам Нацгвардии Украины как доброволец. Турчинов утверждал, что Гриценко впервые побывал в зоне боевых действий в Донбассе только в 2018 году.

В марте 2024 года Анатолий Гриценко подверг критике Валерия Залужного и заявил, что он "не имеет на Банковом доверии и уже давно".

В 2018 году Анатолий Гриценко заявил, что президента РФ Владимира Путина необходимо убить в эфире одного из телеканалов. "Он враг всей страны, значит, и мой, как гражданина Украины. Если мы говорим серьезно, о войне, о враге, о том, кто приказывал сбивать самолеты и убивать наших людей, то какой другой подход", — высказался Гриценко.

Где сейчас Анатолий Гриценко

После неудачных для него президентских выборов в 2019 году Анатолий Гриценко не столь активно появляется в публичном пространстве. Однако экс-министр обороны ведет страницу в Facebook, где часто излагает достижения Вооруженных Сил Украины и пишет аналитические сообщения.

Частной жизнью Анатолий Гриценко не делится. Недавно выложил фото жены Юлии. "Юлька, я тебя люблю! С Днем рождения!" — Написал в сообщении Анатолий Гриценко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменилась соратница Януковича Анна Герман, подозреваемая в пластике. В сети неоднократно ходили слухи, что политический деятель совершал пластические операции на лице. Поэтому ее даже сравнивали с Путиным и создавали много мемов.