Заявляв, що треба вбити Путіна і критикував Залужного: де зараз ексміністр оборони Анатолій Гриценко

РФ заочно засудила колишнього міністра оборони України

Анатолій Гриценко — ексміністр оборони України, який обіймав цю посаду з 2005 по 2007 рік під час президентства Віктора Ющенка. Його політична кар’єра була сповнена як досягнень, так і скандалів, у яких він фігурував.

Анатолій Гриценко у 2022 році потрапив до списку тих, кого Росія засудила "за злочини на Донбасі". "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз колишній міністр оборони України і чим він займається.

Що відомо про Анатолія Гриценка

Народився Анатолій Гриценко у місті Ватутіне, що на Черкащині. Він отримав військову освіту та тривалий час служив в армії, включаючи роботу в Генеральному штабі Збройних Сил України. Також Гриценко має науковий ступінь кандидата технічних наук.

Політична кар’єра розпочалася з посади керівника аналітичної служби апарату РНБО. Пізніше став президентом Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова і одночасно позаштатним консультантом Комітету питань національної безпеки оборони Верховної Ради України. Також Анатолій Гриценко був народним депутатом України кількох скликань.

У 2005 році Гриценко став міністром оборони України. На цій посаді він намагався запровадити європейські стандарти в управлінні армією, реорганізувати українські збройні сили та скоротити озброєння. Цей період відзначають як час відносної стабільності в оборонному секторі України.

Також Анатолій Гриценко у 2010, 2014 та 2019 роках балотувався на посаду Президента України. А у 2015 році заявив, що буде працювати доцентом кафедри політології у Києво-могилянській академії, де отримуватиме зарплату 1000 гривень на місяць.

Скандали, у яких фігурував Анатолій Гриценко

Один із найгучніших скандалів, пов’язаних із Анатолієм Гриценком, стосується звинувачень у надмірному продажу військової техніки та озброєння за час його перебування на посаді міністра оборони. Політик заперечував усі звинувачення і стверджував, що більшість обладнання було застарілим та непотрібним для армії.

Секретар РНБО Олександр Турчинов у 2019 році заявив, що Анатолій Гриценко — боягуз. Річ у тім, що на той момент кандидат у президенти Гриценко звинуватив керівників держави в тому, що вони "у важкі для країни часи ховали своїх дітей від військової служби". Син Турчинова ще у 2014 році доєднався до лав Нацгвардії України як доброволець. Турчинов стверджував, що Гриценко вперше побував у зоні бойових дій на Донбасі тільки у 2018 році.

У березні 2024 року Анатолій Гриценко розкритикував Валерія Залужного і заявив, що він "не має на Банковій довіри і вже давно".

У 2018 році Анатолій Гриценко заявив, що президента РФ Володимира Путіна необхідно вбити в ефірі одного з телеканалів. "Він ворог усієї країни, отже, і мій, як громадянина України. Якщо ми говоримо серйозно, про війну, про ворога, про те, хто наказував збивати літаки і вбивати наших людей, то який інший підхід", — висловився Гриценко.

Де зараз Анатолій Гриценко

Після невдалих для нього президентських виборів у 2019 році Анатолій Гриценко не так активно з’являється у публічному просторі. Однак ексміністр оборони веде сторінку у Facebook, де часто викладає досягнення Збройних Сил України і пише аналітичні дописи.

Приватним життям Анатолій Гриценко не ділиться. Нещодавно лише виклав фото дружини Юлії. "Юлька, я тебе люблю! З Днем народження!" — написав у дописі Анатолій Гриценко.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилася соратниця Януковича Анна Герман, яку підозрюють у пластиці. У мережі неодноразово ходили чутки, що політична діячка робила пластичні операції на обличчі. Через це її навіть порівнювали з Путіним і створювали багато мемів.