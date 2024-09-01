Не дружественный огонь: на Западе назвали вероятную причину крушения украинского F-16

Есть два основных варианта

Причиной крушения украинского F-16 во время отражения российской ракетной атаки не был дружественный огонь. Но вне зависимости от причин, этот инцидент стал большой трагедией для Украины.

Об этом говорится в материале The New York Times. Отмечается, что версию со сбитием самолета системой Patriot высказал один из западных чиновников.

Издание отмечает, что два высокопоставленных представителя американских военных сообщили, что это скорее всего не соответствует действительности. По их словам, скорее всего причиной стала ошибка пилота или же неисправность самолета.

Такое же мнение озвучил и бывший офицер Воздушных сил Украины Анатолий Храпчинский.

"К потере F-16 могло привести многое, в том числе техническое состояние самолета, ошибка пилота, внешние факторы", — сказал он.

По его словам, Украина воюет против страны, которая способна один раз запустить более двух сотен крылатых и баллистических ракет и дронов, поэтому в таких условиях потери будут неизбежными.

Как сообщалось ранее, самолет потерпел крушение 26 августа, во время российской массированной ракетной атаки. Известно, что во время этого инцидента погиб пилот Александр Месь известный как "Мунфиш".