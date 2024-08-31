Был одним из лучших еще до "большой" войны: что известно о погибшем пилоте F-16 "Мунфише" (его редкие фото)

Он учился в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба

В Украине простились с пилотом истребителя F-16, разбившегося во время отражения массированной российской атаки в понедельник, 26 августа. Алексей Месь, позывной "Moonfish" был настоящим героем, который в своем последнем бою уничтожил три российских крылатых ракеты и один ударный БпЛА.

"Телеграф" рассказывает об Алексее Месе, который многое сделал для того, чтобы Украина получила F-16. Он был другом другого легендарного украинского летчика — Андрея Пильщикова "Джуса", погибшего 25 августа 2023 года. Жизнь Алексея оборвалась ровно через 1 год и 1 день после гибели "Джуса". Их совместное фото тронуло сеть.

Свое последнее сообщение матери Андрея Пильщикова "Мунфиш" отправил вечером 25 августа — за день до собственной гибели: "Мне очень посчастливилось дружить с Андреем. Трудно вспоминать этот день год назад, мы все потеряли много. Надеюсь, Он смотрит на нас и гордится тем, что мы делаем. Надеюсь, что мы его не подведем. Мне до сих пор не хватает его, чтобы пообщаться. Вечная память. Наши искренние соболезнования", — написал Алексей Лилии Аверьяновой.

Алексей родился на Хмельнитчине 20 октября 1993 года. В родной Шепетовке окончил школу с золотой медалью. Далее парень выбрал обучение в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, который также закончил с отличием. Там они и подружились с "Джусом".

После учебы Алексей Месь проходил военную службу по контракту и был зачислен в личный состав воинской части на должность командира эскадрильной поддержки – заместителя командира операционной группы. Он стал одним из лучших пилотов Украины еще до полномасштабной войны. В сентябре 2019 года парня выбрали, чтобы во время визита в США стать наблюдателем дозаправки в воздухе американского истребителя F-15D Eagle из состава 144-го истребительного крыла Воздушных сил Национальной гвардии США. Он был первым украинским пилотом, которому представилась возможность наблюдать за этим с заднего сиденья истребителя.

В июне 2022 года Алексей Месь и Андрей Пильщиков посетили США для того, чтобы убеждать партнеров предоставить Украине F-16. Их поддерживал голливудский актер Шон Пенн, участвовавший в некоторых переговорах. После встречи с пилотами конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер внес на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США Ukraine Fighter Pilots Act (Закон о летчиках-истребителях Украины). Только через год, в августе 2023 года, было принято решение о предоставлении Украине F-16.

"Мунфиш" и "Джус" стали лицами кампании по получению Украиной F-16… Это была тяжелая битва, но "Джус" и "Мунфиш" вели ее вместе. Они были молоды и полны энтузиазма, хорошо владели английским и готовы бороться за то, чтобы американские самолеты поднялись в украинское небо. Полет на F-16 был их мечтой, и когда "Джус" погиб в авиакатастрофе во время боевого задания в августе прошлого года, "Мунфиш" задался целью воплотить эту мечту", — написал телеканал CNN после гибели Алексея.

"Джус" не дожил до своей следующей поездки на Запад всего несколько дней, погиб в авиакатастрофе в Житомирской области. "Мунфиш" учился управлять F-16 в Британии. Как отметили журналисты, Алексей не любил публичность, эту роль брал на себя Андрей. Однако, когда "Джус" погиб, "Мунфиш" занял его место. В одном из интервью CNN он сказал, что если бы "Джус" был жив, то именно он давал бы интервью.

Ранее "Телеграф" публиковал фото Константина и Влады Либеровых по прощанию с Алексеем Месем в Луцке. На отдельных фотографиях можно увидеть семью Алексея Меся. Информация о них в открытом доступе немного. Очевидно, на фото его жена с маленькой дочерью, а также родители.