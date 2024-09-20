150 гуманитарных миссий на передовую: как Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" помогает военным и медикам на фронте

С начала полномасштабного вторжения Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" системно помогает военным подразделениям, стабилизационным пунктам и прифронтовым госпиталям, еженедельно осуществляя гуманитарные выезды на передовую. Сегодня команда фонда, вместе с партнерами — фондом "Батальон Волонтер" и Романом Бочкалой, отправилась по маршруту Харьков-Купянск-Боровая-Покровск-Лиман.

Это уже 150 гуманитарная миссия фонда "Надія" на прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Херсонской и Запорожской областей. Об этом рассказал председатель наблюдательного совета фонда "Надія", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

Только за последние две недели пять современных систем радиоэлектронной борьбы с частотами 400-1200 были доставлены командой "Надія" для 3-й танковой бригады и других подразделений на Донецкое, Ореховское и Курское направления. Стоимость таких поставок составляет несколько миллионов гривен.

С начала войны фонд "Надія" обеспечил прифронтовые госпитали и стабилизационные пункты 50 аппаратами для косвенного массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария), 10 аппаратами для гемодиализа Prismaflex, сотнями реанимационных мониторов, томографами, аппаратами КТ и МРТ, современными УЗИ, рентгеноаппаратами и операционными столами. Также фонд "Надія" поставил пять кабинетов гастроколоноскопии Fuji (Япония) в госпитали Донбасса и Харьковщины, благодаря которым медики спасают жизнь защитников с внутренними кровотечениями.

Кроме того, команда "Надія" передала в госпитали на линии огня десятки скорых, около 100 подогревателей для инфузий, лазерное хирургическое оборудование и артроскоп для проведения безразрезных операций на конечностях.

Отдельное важное направление работы – поддержка военных подразделений. Фонд работает над обеспечением бригад Вооруженных сил Украины, подразделений Государственной пограничной службы Украины, Главного управления разведки и Национальной полиции Украины. С начала вторжения фонд оснащает Силы обороны Украины тысячами станций Starlink, генераторов, мощных зарядных станций, современных дронов.

"Наша миссия – спасать жизнь. Мы верим, что поддержка наших защитников и медиков является основой будущей победы и справедливого мира, ведь без крепкого тыла невозможно одержать победу на фронте. Каждая гуманитарная миссия нашей команды направлена ​​на обеспечение необходимого оборудования для спасения жизней. Война — это не только о борьбе с оружием в руках, это также о возможности вовремя оказать помощь нуждающимся. Мы обеспечиваем госпитали и воинские части самым современным медицинским оборудованием, а военные подразделения средствами, которые помогают сохранять жизнь защитников на поле боя. Наш фонд помогает, чтобы каждый воин и медик почувствовал поддержку и знал, что мы вместе с ними на каждом шагу их пути к победе", — отметил Валерий Дубиль.