В Киев приехала глава Еврокомиссии: цель визита

Представитель ЕС уже поделилась фото и видео

В пятницу, 20 сентября, в Киев приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Это уже ее восьмой визит в украинскую столицу.

Об этом она написала в соцсети X. Урсула фон дер Ляен отметила, что приехала, чтобы обсудить поддержку Европы.

"Мой восьмой визит в Киев приходится на отопительный сезон, который в скором времени начнется, а Россия продолжает нацеливаться на энергетическую инфраструктуру. Мы поможем Украине в ее смелых усилиях", — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляен написала о цели визита.

"Я приехала сюда, чтобы обсудить поддержку Европы. От готовности Украины к зиме и обороне, к вступлению в ЕС и прогрессу по кредитам G7", —отмечает представитель ЕС.

Также она показала фото с ж/д вокзала.

Глава Еврокомиссии возложила цветы к Стене памяти на Михайловской площади.

"Первое, что я делаю в Киеве — это почту память погибших защитников Украины за последние 10 лет. Они настоящие герои, которые принесли самую большую жертву ради безопасности нашего континента. Память о них мы будем носить в своих сердцах", — написала фон дер Ляен.

Урсула фон дер Ляен возле Стены памяти

Также представитель ЕС успела встретиться с украинскими спасателями и многим известным псом Патроном.

"Когда попадает российская бомба, пожарные Госслужбы бросаются укрощать пламя и спасать людей. Мы поддерживаем их генераторами и аварийным оборудованием", — пишет она.

Ранее "Телеграф" писал, что Евросоюз готовит новый крупный кредит для Украины на десятки миллиардов евро. Впрочем, этот план пока предоставили статус плана "Б" – планом "А" остается американский вариант, согласованный на заседании G7 в июне.