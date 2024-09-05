У кого в первую очередь исчезает свет при экстренных отключениях: энергетики объяснили

Это зависит от нескольких факторов

В Украине вернулись жесткие графики отключений света. Поэтому некоторые граждане жалуются, что у них отключения продолжаются дольше, чем анонсировало "Укрэнерго".

Так, жительница Киева написала, что, несмотря на обещание выключать свет в одну очередь, ее группу снова отключили. В свою очередь в компании ДТЭК объяснили, почему так происходит.

Там подчеркнули, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" выключаются линии, на которых есть перегрузка. В ДТЭК отметили, что при одной очереди отключают одну группу в темно-серой зоне.

"Из двух групп, в которых должна быть темно-серая зона, диспетчер выбирает ту, которая не выключалась в прошлый раз при одной очереди. Также принимается во внимание нагрузка на линиях. Группы чередуются в течение дня при применении одной очереди. Учитывается график и нагрузка на линиях", — объяснили в компании.

Отметим, что всего графики отключений имеют три категории: свет есть (отмечено белым), света нет (серый цвет), отключения возможны по необходимости (отмечено светло-серым). В общем, потребители разделены на шесть групп, в которых последовательно отключают свет.

Напомним, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко прогнозирует, что на следующей неделе (9-15 сентября) в Украине свет будут отключать гораздо меньше. В отдельные дни ограничения не будут применяться вообще, однако для такого сценария есть несколько условий.