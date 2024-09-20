Украина получит кредит в размере до 35 млрд евро: какие условия выдвинули в ЕС

Ссуду предоставляют в рамках плана G7

В пятницу, 20 сентября, стало известно, что Европейская комиссия выделяет для Украины кредит. Его размер 35 млрд евро в рамках обещания G7.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х. Она говорит, что Украина нуждается в помощи.

"Непрерывные нападения России означают, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке ЕС. Это еще один большой вклад в восстановление Украины", — подчеркнула она.

Ссуду предоставляют в рамках плана G7 по привлечению средств путем будущих доходов от замороженных российских активов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен утром 20 сентября прибыла в Киев. Это ее восьмой визит в столицу Украины.

Накануне своего визита президент Еврокомиссии объявила, что Евросоюз выделит еще 160 миллионов евро для помощи энергетической системе Украины, пострадавшей от российских ударов. По ее словам, учитывая помощь в ремонте и экспорте ЕС покроет более 25% потребностей Украины в электричестве на зиму.

Ранее "Телеграф" писал, что Евросоюз готовит новый крупный кредит для Украины на десятки миллиардов евро. Впрочем, этот план пока предоставили статус плана "Б" – планом "А" остается американский вариант, согласованный на заседании G7 в июне.