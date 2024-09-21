Россияне перебрасывают колонны военной техники на Кураховское направление: подробности, фото и видео

Армия РФ продолжает пытаться захватить Донецкую область полностью

Россияне через оккупированный Мариуполь перебрасывают большое количество военной техники на север Донецкой области. Они усиливают свое Кураховское наступление.

"По меньшей мере, три организованных колонны грузовиков в общей сложности до 35 машин с пока живой силой и БК. Инженерные подразделения", — сообщил в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он добавил, что танки и другая колесная техника по тралам двигались по другому маршруту через село Гранитное (из России) и село Никольское (из Запорожской области.) Все остальные передвижения вражеской техники через Мариуполь — в пределах обычного, добавил он.

Напомним, столкнувшись со сложностями на Покровском направлении, россияне решили усилить наступление на Кураховском. По данным DeepState, армия РФ с помощью большого количества техники и пехоты пытается продолжать развивать свой успех из Красногоровки в направлении Острого, пробуют там закрепиться, но попадают под плотную работу украинских дронов и артиллерии.

Как сообщал "Телеграф", россияне продвинулись возле Николаевки, Цукурино и в Макеевке. На Кураховском направлении за сутки 20 сентября было самое большое количество вражеских атак.