"План победы увидят все": Зеленский сделал важное заявление о завершении войны

Большинство в нем зависит от партнеров

Важным этапом к завершению войны и мостом к Саммиту мира является план победы Украины. Он будет представлен вскоре президенту США Джо Байдену и усилит позицию нашего государства.

Об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский 21 сентября во время встречи с журналистами, передает "Интерфакс-Украина".

"План Победы предусматривает быстрые и конкретные шаги наших стратегических партнеров - от сегодня и до конца декабря. Конкретные действия, которые зависят исключительно от партнеров, и уже никто мне не скажет, что это зависит от российской стороны ", — сказал президент Украины.

Он также подчеркнул, что этот план — мост к Саммиту мира и завершению войны, который Украина усиливает. Это происходит и политически, и с помощью оружия. Этот план победы также показывает будущее нашего государства.

Зеленский подчеркнул, что кроме Байдена план победы получат оба кандидата в президенты США — Камала Гаррис и Дональд Трамп. Также документ отправят еще нескольким партнерам нашего государства.

Президент отметил, что план будет открыт всем, кто должен его знать и помочь Украине в достижении цели.

"И Россия должна его видеть. Потому что этот план усиливает Украину. И они должны об этом знать", — отметил Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время предстоящей встречи Зеленский хочет нажать на Байдена в двух вопросах.