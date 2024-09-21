Экс-чиновник РФ рассказал, почему Путин начал войну против Украины

У лидера Кремля есть определенная "особенность"

Бывший вице-губернатор Краснодарского края РФ Михаил Савва, ранее рассказавший о том, кто на самом деле руководит Россией, объяснил, почему Владимир Путин принял решение начать войну в Украине. По его словам, он клинический психопат и это решающий фактор в принятии решений лидером Кремля.

Об этом Михаил Савва рассказал в интервью изданию "Телеграф". Полную версию читайте в материале: Россией руководит не Путин. Он психопат и у него отдельная роль

По его словам, Россией сейчас руководит группа людей, называющих себя "коллегией". Среди них есть откровенные психопаты, в частности Владимир Путин, который играет важную роль в указанной группе. Помимо Путина психопатом является и Николай Патрушев (до 12 мая 2024 года секретарь Совета Безопасности РФ, после — помощник Путина).

"Кто такие психопаты? Это люди, которые находятся в пределах медицинской нормы. Любой судебный эксперт психопата признает нормальным, то есть человеком, которого можно судить и наказывать. Но у психопатов есть две особенности. Во-первых, у них вообще нет эмпатии, то есть им безразлично, что происходит с другими людьми. Вторая особенность – у них нет представления о своих границах их возможностях. Психопат полагает, что он может все. Не имеет границ", — пояснил Савва.

В мировой политике таких людей на самом деле много, утверждает доктор политических наук, однако их концентрация в России, именно в этой правящей группе, очень высока.

"Сработал фактор психопата: ненависть к Украине как модели анти-России и желание, как они говорили, решить эту "проблему безопасности". А поскольку эмпатии нет и границ нет, то война для психопата является вполне нормальным способом решения проблемы", — подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, с чего может начаться развал России. Стартовыми точками для этого могут стать беспорядки в колонизированных Москвой республиках.