Правда ли Украина потеряла уже 80 тысяч военных? Зеленский дал четкий ответ

Глава Украины высказался однозначно

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию The Wall Street Journal, которое написало, что на войне якобы погибло 80 тысяч украинских военных. По его словам, реальная цифра значительно меньше.

"80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, которая была опубликована. Существенно", — сказал он на встрече с журналистами, сообщает "РБК-Украина".

Напомним, 17 сентября американское издание The Wall Street Journal написало, что число убитых и раненых украинцев и россиян, участвующих в войне, якобы составляет около 1 миллиона людей. По данным журналистов, в ходе военных действий якобы погибло 80 тысяч украинских военнослужащих и 200 тысяч — российских.

WSJ добавляет, что эти данные остаются конфиденциальными и могут быть неполными из-за сложности подсчета в условиях активных боевых действий. Относительно жертв среди гражданского населения, сказано в статье, то только во время захвата россиянами Мариуполя погибло более 8 000 мирных жителей. Однако точное количество установить сложно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский озвучил потери России в Курской области. За 1 месяц операции РФ потеряла 6 тысяч солдат убиты и ранены в месяц.