Россия готовит ядерные испытания и грезит ударом по Киеву: у Зеленского уже жестко ответили

У Путина есть несколько вариантов ответа на дальнобойные удары ВСУ

У главы Кремля Владимира Путина есть несколько вариантов "отомстить" Западу за разрешение Украины на дальнобойные удары по территории России. Среди них — удары по британским военным активам вблизи России или, по крайней мере, проведение ядерных испытаний.

Такое мнение "Reuters" высказали несколько экспертов. Они напомнили, что в июне текущего года Путин пообещал "должный" ответ на подобное решение, но не сказал, в чем именно он будет состоять.

"Не исключаю, что Путин решит послать какой-нибудь ядерный сигнал — например, испытание ядерного оружия, чтобы запугать Запад. Это было бы драматической эскалацией конфликта. Дело в том, что Путин не оставил больше никаких "стрел, которые мог бы пустить", кроме фактического использование ядерного оружия", — заявил эксперт по оружию в Институте исследования проблем мира и политики безопасности в Гамбурге Ульрих Кюн.

Как отмечает Кюн, Россия не проводила испытания ядерного оружия с 1990 года, за год до распада Советского Союза, и ядерный взрыв означал бы начало более опасной эры.

"Ядерные испытания были бы чем-то новым. Я бы не исключал этого, и это отвечало бы тому, что Россия за последние несколько лет нарушила ряд международных договоренностей по безопасности, которые она подписывала в предыдущие десятилетия", – сказал он.

В то же время, бывший советник Кремля Сергей Марков прогнозирует несколько иную реакцию Путина на разрешение бить вглубь России британскими ракетами.

"Россия, вероятно, закроет британское посольство в Москве и свое собственное в Лондоне, нанесет удары по британским беспилотникам и военным самолетам вблизи России, например, над Черным морем, и, возможно, нанесет удары ракетами по аэродромам базирования F-16, а они в Румынии и Польши", — спрогнозировал Марков.

Вместе с тем, кроме бряцания ядеркой или ударов по британским активам, более предполагаемый ответ может включать усиление Россией атак на украинскую гражданскую инфраструктуру.

По мнению других экспертов, среди возможных вариантов ответа – усиление "гибридных" действий в Европе и США, в частности, саботаж или вмешательство в избирательную кампанию в Штатах.

Вместе с тем, специалист по безопасности Инсбрукского университета в Австрии Герхард Манготт заявил о том, что главная опасность для Запада состоит в том, что на самом деле никто не знает, где именно пролегают те "красные линии" Путина.

"Поэтому я думаю, что те, кто говорит, что ничего не произойдет и давайте просто сделаем это, ошибаются", — сказал Манготт.

Что касается реакции самой России, то, как мы сообщали ранее, Путин рассыпался в угрозах из-за возможного разрешения Запада избивать по РФ, а заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз начал бряцать ядерным оружием. В своем последнем сообщении в Telegram он написал, что Россия просто проявляет терпение, ведь ядерная война — вещь серьезная.

"Однако надменные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец. А правыми в результате окажутся те умеренные западные аналитики, которые предупреждали: "Да, россияне, скорее всего, не ответят таким образом… хотя вероятность все же есть". К тому же ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении. И тогда все. Гигантское серое расплавленное пятно на месте "матери городов русских". Holy shit! It's impossible, but it happened…", — написал Медведев.

В Украине уже отреагировали на очередные угрозы России. Так, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что "громкие страшилки режима Путина свидетельствуют только о его страхе, что террору может прийти конец".

"Российский террор начинается на складах оружия, аэродромах и военных базах на территории РФ. Если Россия не готова прекратить террор добровольно, нужно заставить их это сделать силой. Любые угрозы они делают от страха упустить возможности убивать людей", — написал Ермак.

Он также добавил, что для того, чтобы прекратить российский террор необходимы сильные решения.

"Разрешение на удары вглубь России ускорит решение проблемы российского террора. И не позволит ему распространиться на другие страны мира, к чему так стремится Путин", — заключил Ермак.

