Называл украинцев идиотами: где сейчас Быстряков, написавший музыку к "Острову сокровищ"

Мужчина уехал из Украины и критикует власть

В Украине есть публичные личности, которые на протяжении многих лет поддерживают страну-агрессорку и транслируют в пространстве российскую пропаганду. Таким был, в частности, бывший депутат Ренат Кузьмин, который делал откровенные антиукраинские заявления. В то же время оправдывал сепаратистов еще в 2014 году и композитор Владимир Быстряков.

Мужчина долгое время создавал музыку к разным фильмам и мультфильмам в Киеве. Но когда начался Евромайдан, выступил против него, а потом рассказывал, что россиян, совершающих вооруженную агрессию, на Донбассе нет. "Телеграф" расскажет больше о деятельности киевлянина, который высказался против своей родины.

Что известно о Владимире Быстрякове

Мужчина родился в Киеве в 1946 году. Он с детства стал интересоваться созданием музыки и делал в этом направлении первые шаги. Получал образование в музыкальной школе имени Лысенко и Киевской консерватории.

В течение 20 лет был пианистом Киевской филармонии, исполняя произведения Чайковского, Рахманинова, Шопена. Дебют Быстрякова как композитора состоялся в 1978 году, когда он создал песню "Здравствуй, мое утро", которую исполняла Алла Кудлай. Затем написал несколько композиций к телефильму "Сказка как сказка".

Активно сотрудничал со многими украинскими и российскими знаменитостями, в частности, Аллой Пугачевой, Евгением Паперным, Александром Малининым, Аурикой Ротару, Таисией Повалий и Валерием Леонтьевым. Последнему композитор создал около 27 песен.

Фото из сети

Мужчина прославился и тем, что написал музыку к советскому фильму "Остров сокровищ", который создали на основе одноименного романа британского писателя Роберта Луиса Стивенсона.

В общей сложности Быстряков написал музыку к более, чем 36 мультфильмам и 20 лентам, самые известные из которых — "Алиса в Зазеркалье", "Приключение Алика и Лелика", "Как Петя Пяточкин слоников считал", "Новогодняя семейка", "Звезда шерифа" "Остров любви".

Быстряков вместе с супругой основали школу "Театр песни Ольги и Владимира Быстрякова", где преподавали актерское мастерство и танцы.

Стал высказывать свою позицию, когда начался Евромайдан. Композитор выступил против Революции Достоинства и также поддержал аннексию Россией Крыма. Мужчина говорил, что в Донбассе воюют не русские солдаты, а местные, а украинских добровольцев называл мародерами. Также он говорил, что военным ВСУ в АТО помогают иностранцы.

Фото из сети

Позже попал в базу "Миротворца" за антиукраинские заявления, поддержку России и ее войны против Украины. В 2019 году на пророссийском телеканале "Наш" назвал украинцев "идиотами".

Где сейчас находится Быстряков

После начала полномасштабной войны России Быстряков уехал из Украины. Он говорил, что украинцы сами виноваты в войне и оправдывали российское вторжение. Также отмечал, что годы после Революции достоинства были "холерными", а поддерживающим родину посоветовал обратиться "к психиатору".

Фото: Фейсбук Владимира Быстрякова

К тому же композитор не воспринимает День независимости и не считает это праздником.

Известно, что в настоящее время мужчина проживает в Германии. Ему сейчас 77 лет. Быстряков активно ведет свою страницу в фейсбуке, где распространяет воспоминания о работе композитора, философские цитаты и фото с друзьями.

Фото: Фейсбук Владимира Быстрякова

Мужчина продолжает критиковать украинскую власть, в частности не воспринимает демонтаж памятников советским или российским деятелям. Также выступает против переименования российских названий на украинские. Кроме того, Быстряков устраивает свои выступления в Германии, в том числе в поддержку Украинской православной церкви Московского патриархата.

Фото: Фейсбук Владимира Быстрякова

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где живут дочь и мама Лолиты, которая находится в России и оправдывает войну страны-агрессорки против Украины. Раньше они проживали в Киеве, но сейчас все поменялось.