Називав українців ідіотами: де зараз Бистряков, який написав музику до "Острова скарбів"

Чоловік виїхав з України й критикує владу

В Україні є публічні особистості, які протягом багатьох років підтримують країну-агресорку й транслюють у просторі російську пропаганду. Таким був, зокрема колишній депутат Ренат Кузьмин, який робив відверті антиукраїнські заяви. Водночас виправдовував сепаратистів ще у 2014 році й композитор Володимир Бистряков.

Чоловік тривалий час створював музику до різних фільмів і мультфільмів у Києві. Але коли почався Євромайдан, виступив проти нього, а згодом розповідав, що росіян, які здійснюють збройну агресію, на Донбасі немає. "Телеграф" розповість більше про діяльність киянина, який висловився проти своєї батьківщини.

Що відомо про Володимира Бистрякова

Чоловік народився в Києві в 1946 році. Він з дитинства почав цікавитися створенням музики та робив у цьому напрямку перші кроки. Здобував освіту в музичній школі імені Лисенка та Київській консерваторії.

Упродовж 20 років був піаністом Київської філармонії, виконуючи твори Чайковського, Рахманінова, Шопена. Дебют Бистрякова як композитора відбувся в 1978 році, коли він створив пісню "Здрастуй, мій ранок", яку виконувала Алла Кудлай. Згодом написав кілька композицій до телефільму "Казка як казка".

Активно співпрацював з багатьма українськими та російськими знаменитостями, зокрема Аллою Пугачовою, Євгеном Паперним, Олександром Малініним, Аурікою Ротару, Таїсією Повалій та Валерієм Леонтьєвим. Останньому композитор створив близько 27 пісень.

Фото з мережі

Чоловік прославився й тим, що написав музику до радянського фільму "Острів скарбів", який створили на основі однойменного роману британського письменника Роберта Луїса Стівенсона.

Загалом Бистряков написав музику до понад 36 мультфільмів і 20 стрічок, найвідоміші з яких — "Аліса в Задзеркаллі", "Пригода Аліка і Леліка",, "Як Петрик П'яточкін слоників рахував", "Новорічна сімейка", "Зірка шерифа", "Острів любові".

Бистряков разом із дружиною заснували школу "Театр пісні Ольги та Володимира Бистрякова", де викладали акторська майстерність і танці.

Став висловлювати свою позицію, коли почався Євромайдан. Композитор виступив проти Революції Гідності, натомість підтримав анексію Росією Криму. Чоловік казав, що на Донбасі воюють не російські солдати, а місцеві, а українських добровольців називав мародерами. Також він говорив, що військовим ЗСУ в АТО допомагають іноземці.

Фото з мережі

Згодом потрапив до бази "Миротворця" за антиукраїнські заяви, підтримку Росії та її війни проти України. У 2019 році на проросійському телеканалі "Наш" назвав українців "ідіотами".

Де зараз перебуває Бистряков

Після початку повномасштабної війни Росії Бистряков виїхав з України. Він казав, що українці самі винні у війні та виправдовував російське вторгнення. Також зазначав, що роки після Революції гідності були "холерними", а тим, хто підтримує батьківщину, порадив звернутися "до психіатора".

Фото: Фейсбук Володимира Бистрякова

До того ж композитор не сприймає День незалежності та не вважає це святом.

Відомо, що зараз чоловік проживає в Німеччині. Йому зараз 77 років. Бистряков активно веде свою сторінку у фейсбуці, де поширює згадки про роботу композитора, філософські цитати та фото з друзями.

Фото: Фейсбук Володимира Бистрякова

Чоловік продовжує критикували українську владу, зокрема не сприймає демонтажу пам'ятників радянським чи російським діячам. Також виступає проти перейменування російських назв на українські. Крім цього, Бистряков влаштовує свої виступи в Німеччині, у тому числі на підтримку Української православної церкви Московського патріархату.

Фото: Фейсбук Володимира Бистрякова

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де зараз живуть дочка та мама Лоліти, яка перебуває в Росії та виправдовує війну країни-агресорки проти України. Раніше вони проживали в Києві, але зараз все змінилося.