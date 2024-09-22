Називав українців ідіотами: де зараз Бистряков, який написав музику до "Острова скарбів"
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Чоловік виїхав з України й критикує владу
В Україні є публічні особистості, які протягом багатьох років підтримують країну-агресорку й транслюють у просторі російську пропаганду. Таким був, зокрема колишній депутат Ренат Кузьмин, який робив відверті антиукраїнські заяви. Водночас виправдовував сепаратистів ще у 2014 році й композитор Володимир Бистряков.
Чоловік тривалий час створював музику до різних фільмів і мультфільмів у Києві. Але коли почався Євромайдан, виступив проти нього, а згодом розповідав, що росіян, які здійснюють збройну агресію, на Донбасі немає. "Телеграф" розповість більше про діяльність киянина, який висловився проти своєї батьківщини.
Що відомо про Володимира Бистрякова
Чоловік народився в Києві в 1946 році. Він з дитинства почав цікавитися створенням музики та робив у цьому напрямку перші кроки. Здобував освіту в музичній школі імені Лисенка та Київській консерваторії.
Упродовж 20 років був піаністом Київської філармонії, виконуючи твори Чайковського, Рахманінова, Шопена. Дебют Бистрякова як композитора відбувся в 1978 році, коли він створив пісню "Здрастуй, мій ранок", яку виконувала Алла Кудлай. Згодом написав кілька композицій до телефільму "Казка як казка".
Активно співпрацював з багатьма українськими та російськими знаменитостями, зокрема Аллою Пугачовою, Євгеном Паперним, Олександром Малініним, Аурікою Ротару, Таїсією Повалій та Валерієм Леонтьєвим. Останньому композитор створив близько 27 пісень.
Чоловік прославився й тим, що написав музику до радянського фільму "Острів скарбів", який створили на основі однойменного роману британського письменника Роберта Луїса Стівенсона.
Загалом Бистряков написав музику до понад 36 мультфільмів і 20 стрічок, найвідоміші з яких — "Аліса в Задзеркаллі", "Пригода Аліка і Леліка",, "Як Петрик П'яточкін слоників рахував", "Новорічна сімейка", "Зірка шерифа", "Острів любові".
Бистряков разом із дружиною заснували школу "Театр пісні Ольги та Володимира Бистрякова", де викладали акторська майстерність і танці.
Став висловлювати свою позицію, коли почався Євромайдан. Композитор виступив проти Революції Гідності, натомість підтримав анексію Росією Криму. Чоловік казав, що на Донбасі воюють не російські солдати, а місцеві, а українських добровольців називав мародерами. Також він говорив, що військовим ЗСУ в АТО допомагають іноземці.
Згодом потрапив до бази "Миротворця" за антиукраїнські заяви, підтримку Росії та її війни проти України. У 2019 році на проросійському телеканалі "Наш" назвав українців "ідіотами".
Де зараз перебуває Бистряков
Після початку повномасштабної війни Росії Бистряков виїхав з України. Він казав, що українці самі винні у війні та виправдовував російське вторгнення. Також зазначав, що роки після Революції гідності були "холерними", а тим, хто підтримує батьківщину, порадив звернутися "до психіатора".
До того ж композитор не сприймає День незалежності та не вважає це святом.
Відомо, що зараз чоловік проживає в Німеччині. Йому зараз 77 років. Бистряков активно веде свою сторінку у фейсбуці, де поширює згадки про роботу композитора, філософські цитати та фото з друзями.
Чоловік продовжує критикували українську владу, зокрема не сприймає демонтажу пам'ятників радянським чи російським діячам. Також виступає проти перейменування російських назв на українські. Крім цього, Бистряков влаштовує свої виступи в Німеччині, у тому числі на підтримку Української православної церкви Московського патріархату.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, де зараз живуть дочка та мама Лоліти, яка перебуває в Росії та виправдовує війну країни-агресорки проти України. Раніше вони проживали в Києві, але зараз все змінилося.