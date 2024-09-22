Россиян в Крыму накрыла паника: там раздавались взрывы, под прицелом мог быть важный военный объект РФ (карта)

Была угроза для Крымского моста

В районе временно оккупированного Джанкоя в Крыму, похоже, куда-то прилетело. Было слышно 4-5 мощных взрывов, без следов в небе.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер". Подписчики этого паблика из Джанкойского района заявляют, что дым взвивается в районе села Азовское.

"Подписчики Джанкоя видят дым в направлении села Победное. Между Джанкоем и Победным, кстати, военный аэродром, с вертолетами, самолетами и ЗРК С-300/С-400", — говорится в сообщении.

Кроме этого, по состоянию на 15:48 в российских пропагандистских каналах пишут, что сейчас есть опасность для Крымского моста, ранее атакованного Вооруженными силами Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что появились новые фото с космодрома "Плесецк" в Архангельской области России, где на одной из стартовых площадок обнаружили огромную воронку и следы пожара. На спутниковых снимках подробно видны последствия предполагаемого взрыва межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат". В субботу, 21 сентября, украинские войска атаковали 23-й арсенал ГРАУ в Тверской области и арсенал "Тихорец" в Краснодарском крае. В сети появилась информация, что якобы украинские войска уничтожили российскую межконтинентальную б алистическую ракету РС-28 "Сатана" или даже "Сармат ". Однако Генштаб этого не подтвердил.