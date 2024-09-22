Зеленский приземлился в США: что он будет делать в Нью-Йорке

Президент на борту самолета снял видео

В воскресенье, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк. Он примет участие в мероприятиях в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Начиная с воскресенья у главы государства запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами государств и международных организаций, а также руководителями американских компаний по обеспечению энергетических потребностей Украины. Об этом сообщил корреспондент Укринформа.

В понедельник Зеленский выступит на Саммите будущего в штаб-квартире ООН, во вторник примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу, в среду ожидается его выступление на всеобщих дебатах в Генассамблее ООН.

Сам Владимир Зеленский записал видео в самолете, где сообщил, что едет с визитом в США. Глава государства заявил, что именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне.

"Вместе с партнерами можем усилить наши позиции, как нужно для нашей победы, общей победы – для действительно справедливого мира. Именно сейчас определяется, что будет наследием действующего поколения государственных лидеров – тех, кто в самых высоких кабинетах", — написал глава государства.

Он говорит, что в ближайшие дни будут встречи с лидерами стран Глобального Юга, "семерки", Европы, с руководителями международных организаций – со многими, кто помогает консолидировать мир. Очень веские встречи с представителями Соединенных Штатов.

"Настоящий мир и настоящая победа Украины и международного права – вот что нам нужно", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" писал, что исключение российского режима из Совбеза Организации Объединенных наций требуют с самого начала российского вторжения, поскольку его наличие там тотально дискредитирует саму идею ООН. Но в США считают, что добиться этого вроде бы крайне тяжело. Детальнее об этом читайте в материале — "Можно ли наконец выгнать Россию из Совбеза ООН: в США оценили шансы".