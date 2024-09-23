Вступления в НАТО и ЕС не будет? The Times узнали содержание "плана победы" Зеленского

В плане предусмотрено продолжение операции ВСУ в Курской области

Скорее всего План победы Зеленского не предусматривает вступление Украины в НАТО и ЕС. Он якобы содержит гарантии безопасности для Украины от стран Запада, "аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО".

Об этом пишет The Times. Авторы статьи ссылаются на собственные источники.

По данным издания, "план победы" Зеленского состоит из четырех ключевых пунктов. Кроме гарантий безопасности, он предусматривает предоставление Украине современных вооружений от Запада. Также в нем указано, что будет продолжена международная финансовая помощь для восстановления экономики нашей страны.

В плане предусмотрено и продолжение операции ВСУ в Курской области.

Напомним, что по словам украинского президента, реализация "плана победы" позволит закончить войну уже к Новому году.

Ранее "Телеграф" писал, что План победы предусматривает быстрые и конкретные шаги стратегических партнеров Украины. Его получит для ознакомления не только Джо Байден, но и оба кандидата в президенты США Камала Гаррис и Дональд Трамп. Также документ отправят еще нескольким партнерам нашего государства. Он будет открыт всем, кто должен его знать и помочь Украине в достижении цели.