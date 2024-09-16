"Многое зависит от Байдена": у Зеленского назвали ключевой элемент плана победы

Президент Украины планирует представить свой план партнерам

Предоставление Украине разрешения бить по России западным дальнобойным оружием является ключевым элементом плана победы президента Владимира Зеленского. Его реализация зависит от президента США Джо Байдена.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко. По его словам, Зеленский озвучил свой план победы в войне "достаточно прозрачно языком намеков" на конференции Ялтинской европейской стратегии.

Лещенко подчеркнул, что этот план предполагает получение Украиной новых возможностей. Он подчеркнул, что это означает возможность бить по российским аэродромам, военным базам, хранилищам, где хранятся ракеты и откуда взлетают самолеты, которые затем бомбят украинскую землю, уничтожают украинские города, убивают украинских гражданских.

"До того момента, пока мы не получили это разрешение, мы не можем говорить о реализации этого плана победы. Поэтому от президента Байдена многое зависит. У него есть уникальная возможность принять историческое решение под завершение своей политической карьеры, и дать Украине те возможности, которые, к сожалению, мы не получали в предыдущие годы его правления. Но это возможность записать свое имя в учебники истории", — заявил советник главы ОП.

По мнению Лещенко, Украина до сих пор не получила этого разрешения, поскольку в США есть поколение политиков, к которому принадлежит Байден, помнящее события Карибского кризиса. По его словам, американские политики до сих пор считают, что Россия может применить ядерное оружие.

Напомним, ранее в Офисе президента опровергли информацию немецкого издания Bild об украинском плане победы. По данным журналистов, он содержит пункты о возможном прекращении огня на отдельных участках фронта.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский во время визита в США в конце сентября планирует лично ознакомить западных партнеров и в частности президента Байдена, а также кандидатов на американских президентских выборах Дональда Трампа и Камалу Гаррис со своим планом победы.