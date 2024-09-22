"Вы увидите": у Байдена пообещали ряд инициатив для помощи Украине в войне

В Белом доме ждут плана Зеленского и уверяют, что находятся на стороне Украины в этой войне

В Белом доме пока еще не ознакомлены с планом победы, который должен презентовать президент Украины Владимир Зеленский. Но, несмотря на это, у президента США Джозефа Байдена уже готовят ряд некоторых собственных инициатив, чтобы помочь Украине в войне.

Об этом заявил директор по Европе в Совете по национальной безопасности США Майкл Карпентер, сообщает "Голос Америки". Карпентер сказал, что Белый дом сейчас находится в постоянной коммуникации с украинской стороной по всем вопросам.

"Однако в этом конкретном случае, я так понимаю, президент Зеленский хотел приехать сюда и проинформировать об этом плане президента Байдена лично… у президентов будет возможность вскоре провести этот разговор, а также согласовать свои стратегические цели до конца работы этой администрации, что будет очень важным. И когда это произойдет, я уверен, что президент (Байден) будет очень заинтересован в разных деталях и в том, как они совмещаются: военный, экономический, дипломатический аспект. Всё это важно. И поэтому я думаю, что когда они встретятся, это будет очень интересный и предметный разговор", — сказал Карпентер.

Чиновник добавил, что президент Байден озвучил заявление о намерении помочь Украине достичь позиции, необходимой для победы, поэтому Вашингтон готовит свои инициативы. По его словам, Байден "тверд в намерениях" сделать все, чтобы Украина могла отразить российскую агрессию и победить.

"Я думаю, вы увидите, что мы начнем ряд инициатив, как в течение следующей недели, так и в течение следующих месяцев, чтобы усилить позицию Украины… Президент предан Украине как суверенному, демократическому, независимому государству, которое дает отпор этой жестокой атаке со стороны России. Как мы неоднократно отмечали, Путин мог бы закончить эту войну хотя бы сегодня, если бы захотел мира. И никто так сильно не хочет мира, стабильности и безопасности, как украинский народ. Поэтому мы понимаем, что украинцы больше всего хотят мира, но нам нужно дать им силу, чтобы они могли этого добиться. И именно здесь мы планируем провести очень предметное обсуждение, как согласовать нашу политику для достижения этой конечной цели", – резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе планирует посетить Соединенные Штаты Америки. Кроме Джо Байдена Зеленский встретится с вице-президентом США Камалой Гаррис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м президентом США, республиканцем Дональдом Трампом, который также баллотируется на должность.

Как ранее сообщал "Телеграф", Зеленский заявил, что план победы предусматривает быстрые и конкретные шаги наших стратегических партнеров — с сегодняшнего дня и до конца декабря. Кроме Байдена, план победы получат оба кандидата в президенты США Камала Гаррис и Дональд Трамп. Также документ отправят еще нескольким партнерам нашего государства.