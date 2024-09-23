Вступу до НАТО та ЄС не буде? The Times дізналися зміст "плану перемоги" Зеленського

У плані передбачено продовження операції ЗСУ у Курській області

Швидше за все, план перемоги Зеленського не передбачає вступ України до НАТО і ЄС. Він нібито містить гарантії безпеки для України від країн Заходу, "аналогічні пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО".

Про це пише The Times. Автори статті посилаються на власні джерела.

За даними видання, "план перемоги" Зеленського складається із чотирьох ключових пунктів. Окрім гарантій безпеки він передбачає надання Україні сучасних озброєнь від Заходу. Також у ньому зазначено, що буде продовжено міжнародну фінансову допомогу для відновлення економіки нашої країни.

У плані передбачено і продовження операції ЗСУ у Курській області.

Нагадаємо, що, за словами українського президента, реалізація "плану перемоги" дозволить закінчити війну вже до Нового року.

Раніше "Телеграф" писав, що План перемоги передбачає швидкі та конкретні кроки стратегічних партнерів України. Його отримає для ознайомлення не лише Джо Байден, а й обидва кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп. Також документ відправлять ще кільком партнерам нашої держави. Він буде відкритий усім, хто має його знати та допомогти Україні у досягненні мети.