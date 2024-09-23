Ждать недолго? Известный боец ВСУ назвал год, когда может закончится война, на это есть две причины

По его мнению, будут переговоры

Есть высокая вероятность того, что война с российскими оккупантами завершится в 2025 году. Это может произойти из-за того, что у России возникнут критические проблемы как с личным составом, так и с вооружением.

"Считаю, что в 2025 году война как-то завершится, потому что у России в конце 25-го года будет критический период и по количеству снарядов, танков, всего БК на складах. Северная Корея — не бесконечна. И по личному составу уже у них проблемы. Есть вопросы с набором на контракты. Уже не хватает", — сказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире "Ранок.LIVE".

Он считает, что переговоры, которые "чем-то завершатся", могут быть уже в 2025 году. Однако прогнозировать что-либо сложно.

"Я к западным прогнозам отношусь достаточно осторожно, потому что там были прогнозы, что мы за 3 месяца падем. А возможно, эта война затянется на годы, будет вялой, как 16-17 года: позиционные бои, нанесение ударов по тылу, летают дроны, летают ракеты", — резюмировал Сазонов.

Как сообщал "Телеграф", министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что проблемы, связанные с войной, для Украины станут еще тяжелее в последующих годах. Поэтому Западу сейчас следует проявить "характер и смелость".