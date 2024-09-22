Следующие годы будут еще тяжелее: глава МИД Британии дал прогноз о войне в Украине

Война в Украине будет длиться еще минимум пару лет, считает министр

Проблемы, связанные с войной, для Украины станут еще более тяжелыми в последующих годах. Поэтому Западу сейчас стоит проявить "характер и смелость".

Об этом рассказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле. Его слова приводит The Guardian.

По его словам, для трудности войны станут "еще глубже и тяжелее", особенно в "конце 2025 — 2026 годов" и после этого.

"Поэтому сейчас критический момент для храбрости, мужества, терпения и стойкости для союзников, которые поддерживают Украину", — сказал он.

Издание отмечает, что этот комментарий может быть направлен Белому дому, который колеблется с одобрением применения западного дальнобойного оружия по российской территории.

Сам Лэмми отказался комментировать вопрос снятия ограничений на применение крылатых ракет Storm Shadow Украиной, подчеркнув, что эта информация может помочь Кремлю.

"Среди союзников в режиме реального времени идет обсуждение того, как мы можем поддержать Украину в преддверии зимы", — добавил он.

На встрече также присутствовал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Британии Валерий Залужный. По его словам, Украина все еще настроена на победу в войне, но отметил, что для этого ей нужно больше оружия.

"Воздушные и наземные средства большой дальности имеют решающее значение. Снятие ограничений на использование оружия по военным целям в России имеет решающее значение. Это поможет защитить мирных жителей от российских ракет и планирующих бомб", — отметил он.

Как сообщалось ранее, тема пересмотра решения о применении дальнобойного оружия поднялась на фоне информации о получении Россией иранских баллистических ракет. США уже ввели новые санкции против Тегерана, однако там говорили, что готовы и к более жестким действиям.