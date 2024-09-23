Новый прорыв границы: ВСУ зашли в Курскую область в новом месте, как это было (видео)

В ДШВ не указали место, где была прорвана граница

Украинские войска, которые задействованы на Курском направлении, прорвали еще один участок российской границы. Это уже второй успешный прорыв за месяц.

Об этом сообщает пресс-служба ДШВ Украины. По её данным, в новой атаке принимали участие подразделения 95-й бригады десантников.

В подтверждение своим словам в ДШВ также опубликовали соответствующее видео. На нем запечатлено проделывание проходов в инженерных заграждениях врага, заход десантно-штурмовых подразделений на вражескую территорию и первые бои в пограничной полосе, где танкисты ДШВ "разбирают" опорный пункт противника.

Стоит отметить, что в ДШВ не указали место, где была прорвана граница, однако пообещали, что "продолжение следует",

Напомним, ранее мы писали о том, что контрнаступление России с целью вернуть контролируемую украинскими войсками территорию в Курской области было остановлено на прошлой неделе. В комендатуре ВСУ отметили, что сейчас ситуация стабилизировалась, и находится под контролем. Ранее "Телеграф" писал, что 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия начала контрнаступление в Курской области.