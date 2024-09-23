В одном ряду с Обамой и Эрдоганом: Зеленский получил престижную американскую награду, кому и за что её дают (видео)

Президент показал видео церемонии награждения

В понедельник, 23 сентября, президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в США, получил награду от Американской академии достижений — The Golden Plate Award. Её дают за вклад в развитие человечества.

Об этом он сообщил в своем Telegram. Президент показал видео церемонии награждения.

По словам Зеленского, на протяжении 60 лет этой наградой отмечают вклад в развитие человечества, а также "за изобретательность, которая может быть реализована только в условиях свободы".

"Сегодняшний мир не позволяет нам проиграть ни одной битвы, когда на одной стороне – свобода, а на другой – все те, чего мы никогда не пожелали бы своим детям. Нам всем нужна победа. И мы все знаем почему.", — написал президент.

Он подчеркнул, что следующие несколько месяцев будут решающими в российско-украинской войне, и у Украины "не много времени" на промедление от союзников.

"Мы должны определить сейчас, каким будет результат. Не Россия, не их кровавые союзники. Мы должны быть быстрее", – подытожил глава государства.

Справка

Премию The Golden Plate Award ("Золотая тарелка" — ред,) вручают с 1961 года. Ежегодно ее получают 25—30 номинантов в разных категориях (визионеры, достижения в науке, бизнес, арт, спорте, развлечениях, государственной службе и др.)

В 1960-м году такой награды был удостоен отец военной авиации США Генерал Бенджамин Д. Фулуа. В 1980-м ее вручили Генералу Бернарду У. Роджерсу, верховному главнокомандующему ОВС НАТО в Европе. "Золотую тарелку" в 1990 году получил Президент Литовской Республики Валдас Адамкус. В 2000 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже был удостоен этой награды. Кроме того, обладателем The Golden Plate Award является 44-й президент США Барак Обама.

С полным списком тех, кто получал такую награду можно ознакомиться здесь.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский сделал важное заявление о завершении войны.