В одному ряду з Обамою та Ердоганом: Зеленський отримав престижну американську нагороду, кому і за що її дають (відео)

Президент показав відео церемонії нагородження

У понеділок, 23 вересня, президент Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом до США , отримав нагороду від Американської академії досягнень – The Golden Plate Award. Її дають за внесок у розвиток людства.

Про це він повідомив у своєму Telegram. Президент показав відео церемонії нагородження.

За словами Зеленського, протягом 60 років цією нагородою відзначають внесок у розвиток людства, а також "за винахідливість, яка може бути реалізована лише за умов свободи".

"Сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям. Нам усім потрібна перемога. І ми всі знаємо чому.", — написав президент.

Він підкреслив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у російсько-українській війні, і Україна "не багато часу" на зволікання від союзників.

"Ми повинні визначити зараз, яким буде результат. Не Росія, не їхні криваві союзники. Ми повинні бути швидшими", — підсумував глава держави.

Довідка

Премію The Golden Plate Award ( "Золота тарілка" — ред.,) вручають з 1961 року. Щорічно її отримують 25—30 номінантів у різних категоріях (візіонери, досягнення у науці, бізнесі, арту, спорті, розвагах, державній службі та ін.)

У 1960 році такої нагороди був удостоєний батько військової авіації США Генерал Бенджамін Д. Фулуа. 1980-го її вручили Генералу Бернарду У. Роджерсу, верховному головнокомандувачу ОЗС НАТО в Європі. "Золоту тарілку" 1990 року отримав Президент Литовської Республіки Валдас Адамкус. В 2000 році президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган теж був удостоєний цієї нагороди. Крім того, володарем The Golden Plate Award є 44-й президент США Барак Обама.

З повним переліком тих, хто отримував цю нагороду, можна ознайомитися тут.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський зробив важливу заяву про завершення війни.