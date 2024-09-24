Взяли трассу под огневой контроль? Военный объяснил ситуацию на фронте и сказал, где заметили "вагнеровцев" (карта)

Несмотря на преимущественное количество россиян на фронте, украинские военные пытаются не давать им продвигаться

Российским войскам удалось взять под огневой контроль трассу Боровая – Купянск-Узловой в Харьковской области. В числе воюющих со стороны противника также на этом участке были замечены "вагнеровцы".

Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 военнослужащий 77-й бригады ВСУ Виктор Петрович. Отметим, что в Генштабе данную информация пока никак не подтверждали и не опровергали.

"Есть угроза в этом направлении. Важно с точки зрения логистики не допустить врага именно к этому пути. Он действительно пытается туда прорваться. Очень сложная ситуация на самом деле, потому что этот путь уже пол огневым контролем. Но, несмотря на количественное преимущество врага, пытаемся не давать ему значительно продвигаться", — объяснил Виктор Петрович.

Он также подчеркнул, что на этом направлении воюют, в том числе, и "вагнеровцы". Тело одного из них было замечено на поле боя.

"Буквально недавно выставляли в наш официальный Telegram-канал тело погибшего "вагнеровца". Он с тем шевроном лежал на поле боя. Как раз было хорошо видно тот шеврон "ЧВК-Вагнера". Да, есть Шторм-V (российские подразделения, комплектуемые бывшими заключенными, — Ред.). Есть такой контингент. Очень много их на самом деле. Они могут просто бездумно использовать как разведку наших огневых позиций просто людей", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Россия сможет захватить Угледар и Покровск. Военные сообщили о новой тактике, которую используют российские войска.