Взяли трасу під вогневий контроль? Військовий пояснив ситуацію на фронті та сказав, де помітили "вагнерівців" (карта)

Незважаючи на переважну кількість росіян на фронті, українські військові намагаються не давати їм просуватися

Російським військам вдалося взяти під вогневий контроль трасу Борова – Куп’янськ-Вузловий у Харківській області. Серед воюючих з боку противника також на цій ділянці було помічено "вагнерівців".

Про це розповів в ефірі КИЇВ24 військовослужбовець 77-ї бригади ЗСУ Віктор Петрович. Зазначимо, що в Генштабі цю інформацію поки що ніяк не підтверджували й не спростовували.

"Є загроза в цьому напрямку. Важливо з погляду логістики не допустити ворога саме до цього шляху. Він справді намагається туди прорватися. Дуже складна ситуація насправді, тому що цей шлях уже підлогу вогневим контролем. Але, попри кількісну перевагу ворога, намагаємося не давати йому значно просуватися", — пояснив Віктор Петрович.

Він також наголосив, що на цьому напрямі воюють, зокрема, і "вагнерівці". Тіло одного з них помічено на полі бою.

"Буквально нещодавно виставляли в наш офіційний Telegram-канал тіло загиблого "вагнерівця". Він із тим шевроном лежав на полі бою. Якраз було добре видно той шеврон "ЧВК-Вагнера". Так, є Шторм-V (російські підрозділи, що комплектуються колишніми) Вони є просто бездумно використовувати як розвідку наших вогневих позицій просто людей», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Росія зможе захопити Вугледар та Покровськ. Військові повідомили про нову тактику, яку використовують російські війська.