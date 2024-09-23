Строительство фортификационных сооружений на Покровском направлении вызывает вопросы

Ситуация на востоке страны на линии столкновения становится все более напряженной. Так, уже в ближайшие недели россияне могут захватить Угледар, а Покровск — до конца осени.

Об этом пишет Financial Times. Отмечается, что Украина слишком много надежд возложила на операцию на Курщине, которая должна была заставить Кремль перебросить часть войск на новый фронт, но этого не произошло.

Несмотря на открытие новой линии столкновения на Курщине, россияне почти дошли до Покровска и Мирнограда, бросив все свои силы на эти оба логистических узла. Не следует забывать и об оккупации Новгородковки и нескольких населённых пунктов, добавляет издание.

"Курск был хорошей идеей, он показал Россию слабее, чем большинство считало. Но мы расплачиваемся за это большим количеством нашей собственной земли", — сказал командир подразделения украинских сухопутных войск.

Украинские военные подчеркивают, что русская армия учится на своих ошибках. Поэтому избегает больших атак с танками и бронетехникой, пытаясь успешно применять другую тактику. Они в большинстве своем двигаются малыми группами, которые сложно поражать и с артиллерии, и дронами.

"Их новая тактика привела к недавним успехам в Донецкой области", — говорит боец.

В то же время российская армия продолжает бить изо всех сил по украинским бойцам КАБами. Особенно это ощутимо под Угледаром, где у ВСУ "нет противовоздушной обороны".

К тому же строительство фортификационных сооружений на Покровском направлении вызывает вопросы. Ведь даже возле Мирнограда, окрестности которого уже менее чем за 3 км от фронта, обнаружили свалку "зубов дракона".

По словам заместителя командира 72-й бригады, то, что было построено после потери Авдеевки, неадекватно. Оно в большинстве своем в открытых полях, далеко от лесополос, а иногда и за вершинами холмов, что затрудняет обнаружение оккупантов.

"Это фигня. Мы не можем довести пехоту до окопов без прикрытия. Войска опираются на кустарники, которые почти не маскируют их передвижение, что приводит к бессмысленным смертям", — говорит военный.

В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Угледар, что подтверждает постоянное изменение тактики российскими войсками. Они ослабляют атаки там, где ВСУ ввели резервы и усиливают на других местах.

"Мы видим, что образуется много котлов", — заявили военные, комментируя ситуацию к югу от Покровска, в направлении Курахового и Угледара.

Руководитель подразделения беспилотной разведки опасался, что ответ на атаку Курской области может занять несколько лет, но "полное уничтожение и вероятная оккупация" Покровска может случиться в течение двух-трех месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный боец ВСУ назвал год, когда может закончиться война, на это есть две причины.