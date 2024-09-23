Идет 943-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, они продвинулись в Донецкой области. Украинские войска имеют успех под Сватово (Луганская область).

Как сообщили аналитики DeepStateMap, россиянам удалось продвинуться возле Нью-Йорка, Цукурино, Гирника, Водяного, Угледара, Пречистовки и в Торецке. Соответствующие изменения на фронте отражены на их карте военных действий.

По данным Американского института изучения войны (ISW), недавно украинские войска продвинулись под Сватово. Они восстановили ограниченные позиции северо-западнее этого населенного пункта. Геолокационные кадры, опубликованные 21 сентября, показывают, что это произошло к западу от Кисловки.

По данным аналитиков, войска РФ недавно имели незначительное продвижение к югу от Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 21 сентября, демонстрируют, что россияне продвинулись дальше вдоль улиц Обрусева и Нью-Йоркской в центральной части Нью-Йорка.

Кроме того, пишет ISW, российская армия имела продвижение к востоку и юго-востоку от Покровска. Судя по геолокационным кадрам, опубликованным 21 и 22 сентября, войска РФ захватили новые территории к северу от Новоалександровки, к южной окраине Крутого Яра и к западу от Михайловки.

Как сообщал "Телеграф", министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что проблемы, связанные с войной, для Украины станут еще более тяжелыми в последующих годах. Поэтому Западу сейчас стоит проявить "характер и смелость".