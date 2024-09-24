Союзникам України слід продовжувати підтримувати її та не зупинятися на досягнутому

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що війна в Україні закінчиться, коли російський президент Володимир Путін вирішить, що вторгнення було помилкою. Для цього главі Кремля також потрібно зрозуміти, що він не досягне своєї мети прийнятною ціною.

Таку заяву міністр зробив в інтерв’ю MSNBC. За його словами, поки що Путін ще не дійшов цих висновків.

"Війна в Україні закінчиться тоді, коли Путін вирішить, що вторгнення було помилкою і що він не досягне своєї мети прийнятною ціною", — вважає Сікорський.

Він також додав, що союзникам України слід продовжувати підтримувати її та не зупинятися на досягнутому.

"Він ще не дійшов до цього, але його економіка та його здатність посилати сотні тисяч росіян на смерть не безмежні... Якщо ми не зупинимося на досягнутому, цю війну можна закінчити, відновивши міжнародне право та відновивши міжнародні кордони", — додав міністр.

Ключ до перемоги, за його словами, — це надати Києву якнайбільше фінансової допомоги на підтримку власної оборонної промисловості.

"Україна має власну оборонну промисловість, якій не вистачає ресурсів, що має певні вільні потужності, і кілька мільярдів доларів могли б їм дуже допомогти, щоб Путін зрозумів, що він не може перемогти", — сказав Сікорський.

До того ж шляхом до завершення війни Сікорський вважає відведення військ обох країн за межі їхніх міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній віцегубернатор Краснодарського краю РФ Михайло Савва сказав, чи закінчиться війна в Україні, якщо Путін помре.