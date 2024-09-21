Закончится ли война, если Путин умрет: бывший вице-губернатор РФ объяснил

В Москве продолжается борьба между "башнями Кремля"

Война в Украине вряд ли закончится смертью лидера Кремля Владимира Путина. Надеяться на это было бы достаточно наивно, ведь Россией руководит группа людей. Они называют себя "коллегией" и среди них есть откровенные психопаты. Однако надежда все-таки есть.

Об этом в развернутом интервью "Телеграфу" рассказал бывший вице-губернатор Краснодарского края РФ, доктор политических наук Михаил Савва. Полную версию читайте в материале: Россией руководит не Путин. Он психопат и у него отдельная роль

"Все гораздо сложнее. В рамках этой коллегии есть разные мнения относительно необходимости войны. Есть группа откровенных психопатов (в первую очередь, Путин и Патрушев), но есть и другие люди. Например, Чемезов, который недавно в интервью Reuters передал послание и достаточно четко сказал, что РФ не будет использовать неадекватные способы ведения войны", — сказал Савва.

По его словам, это означало, что Россия не прибегнет к ядерной войне и все угрозы Путина не более чем пустые слова. Таким образом, Чемезов (Сергей Чемезов – гендиректор корпорации "Ростех"), сформулировал мнение членов коллегии, которые с самого начала были не согласны с идеей войны, уверен экс-чиновник РФ.

"Но даже если и были согласны, то все же видели в войне очень большие риски. И сейчас, когда уже понятно, что "Киев за три дня" никак, они подтвердили эти плохие для них ожидания от войны. И идет борьба между "башнями Кремля", как их называют. То есть, между разными группами в управляющей группировке", — уверен Савва.

Он также отметил, что эта борьба – процесс сложный и точно не быстрый.

"Иногда мы видим верхушки айсберга этого процесса в виде посадок, совершающих ФСБ, или отставок. Шойгу уже не руководит Минобороны, хотя он выглядел как вечный министр. ФСБ его сдвинула с этой должности. И это было не просто так. Это тоже проявление борьбы этих группировок", — убежден бывший вице-губернатор Краснодарского края РФ.

"Отставка Путина, его смерть или исчезновение в любом виде дает большие шансы на изменение стратегии. И, возможно, но не гарантировано, что это будет как раз окончание войны", — предположил Савва.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему Путин начал войну против Украины. По мнению экс-вице-губернатора Краснодарского края РФ, дело в том, что Путин – клинический психопат.