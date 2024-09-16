"Нужно быть реалистами": в Нидерландах рассказали, закончится ли война в 2025 году

Нидерланды готовятся к долговременной поддержке Украины

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что не видит окончания войны в Украине в 2025 году. В то же время он сказал, что его страна готовится к долгосрочной поддержке Киева.

Об этом Рубен Брекелманс сказал в интервью для литовского LRT. Также он добавил, что, несмотря на задержки в поставках ПВО для Украины, Нидерланды должны оказывать больше помощи.

Отвечая на вопрос о возможных сроках завершения войны, Брекелманс заявил, что "не думает, что война закончится в этом году и не думает, что она закончится в следующем году". Он также подчеркнул, что ситуация на поле боя в Украине очень сложная.

"Это значит, что мы должны делать больше, но мы также не должны слишком завышать наши ожидания, потому что иногда люди думают, что российское вторжение поначалу было спринтом, который превратился в марафон, но на самом деле это 42-километровый спринт", – считает Брекелманс.

По словам главы Минобороны Нидерландов, это означает увеличение поддержки Украине с учетом долгосрочных перспектив, чтобы европейцы были готовы долго поддерживать Украину и чтобы у них не было напрасных ожиданий скорой победы.

Также министр обороны Нидерландов отметил, что Россия сейчас мощная.

Он заявил: "Мы видим на поле боя, что они могут вести эту войну с такой интенсивностью очень долго. Конечно, если вы посмотрите на оценки того, что сможет выработать российская военная промышленность и количество людей, которые она сможет мобилизовать, эти цифры действительно огромны".

Рубен добавил, что страны Европы должны серьезно относиться к российской угрозе.

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