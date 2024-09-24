Кабмин выделил десятки миллионов на рассылку повесток по почте: сколько будут печатать в месяц

Средства выделят из резервного фонда государственного бюджета

Кабинет министров Украины выделил почти 72 миллиона гривен на рассылку по почте повесток до конца года. Деньги пойдут на печать 900 тысяч повесток и их доставку.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на документы, которыми располагает издание. Решение о выделении средств было принято на заседании 24 сентября.

"3 целью укрепления обороноспособности государства выделить Министерству обороны 71 820 тыс. гривен для проведения централизованной печати повесток о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдел, которые сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направление указанных повесток военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении", — сказано в пояснительной записке к распоряжению, подписанной вице-премьером, министром экономики Юлии Свириденко.

Согласно пояснительной записке Минэкономики, планируют печатать по 300 тысяч повесток в месяц. Министерство финансов должно выделить средства из резервного фонда государственного бюджета.

Как сообщал "Телеграф", адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец пояснил, кто первым получит повестки от "Укрпочты". По его словам, прежде всего это будут те, кто обновил данные в приложении "Резерв+".