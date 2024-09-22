Повестки через "Укрпочту": кому их сейчас будут отправлять в первую очередь

Отправка повесток заказными письмами через "Укрпочту" повлечет за собой много проблем для украинцев

В Украине повестки через "Укрпочту" первыми получат те военнообязанные, которые до 16 июля обновили свои военно-учетные данные. Это, в том числе, связано с тем, что данную категорию людей не нужно искать, так как вся информация о них уже есть у ТЦК. С 17 сентября отправлено 6000 таких повесток.

Подробно об этом рассказала адвокат Тамила Алексик, пишет ТСН. По ее словам, данные для генерации повесток, вероятно, могли быть получены из открытых реестров и портала "Дія", к которым имеет доступ Минобороны.

"Думаю, что первыми будут те, кто обновил данные — потому что информация о них есть в ТЦК и СП. Их искать не нужно. А вот информацию о людях, которые не обновили данные, нужно искать, путем генерирования информации в "Дія", где много кто зарегистрировался или в других реестрах. То есть здесь еще нужно, как говорится, напрячься и поработать, чтобы выявить таких лиц", — сказала Алексик.

Она также добавила, что многие все еще уверены, что повестку по-прежнему должны вручить исключительно в руки под личную подпись. Однако это уже не так.

"Порядок вручения повесток прописан в Постановлении Кабмина №560 в него внесли немало изменений. И по этому документу, меня больше всего тревожит пункт об особенностях вручения повесток – если лицо не получило повестку лично или его не было по месту регистрации, то считается, что человек все равно получил повестку. Именно это в ближайшем будущем создаст немало проблем", – уверяет Тамила Алексик.

Адвокат подчеркнула, что отправка повесток заказными письмами через "Укрпочту" повлечет за собой много проблем для украинцев.

"Я очень сомневаюсь, что кто-то будет ходить и вручать письма с повестками военнообязанным или стучать к ним в дверь. Также вряд ли – это будут сообщения на телефон, потому что для этого нужно иметь контакты всех призывников от 18 до 60 лет. Поэтому я думаю, что это будет соответствующая процедура, которая предусмотрена "Укрпочтой" — сообщение о вручении. Письмо будет храниться на почте и у него будет определенный срок хранения, когда человек должен за ним прийти", – объясняет Алексик.

"Укрпочта" рассылает повестки без ТЦК

В сентябре "Укрпочта" начала рассылать повестки, направленные ТЦК на ее серверы. Всего "Укрпочта" получила около 6 тысяч повесток о вызове военнообязанных в ТЦК. Они были распечатаны и теперь осуществляется рассылка их по домашним адресам военнообязанных заказными почтовыми отправлениями. У человека, получившего такую повестку, есть 14 дней, чтобы явиться в ТЦК.

Такому человеку грозит открытие исполнительного производства, арест счетов или имущества. Причем такие последствия могут быть даже если человек не получил повестку.

При этом важный момент заключается в том, что из-за неправильно оформленных отправок повесток по почте может возникнуть серьезный сбой в системе доставки. Если почта сделает отметку, что человек не проживает по своему адресу, это может иметь серьезные последствия для него.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нужно знать о правилах вручения повестки по почте и в каких случаях она будет считаться врученной.