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Повестки "Укрпочтой": кто из мужчин получит их в первую очередь

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Документ
Документ. Фото Getty Images

Мужчинам могут оформить штраф

"Укрпочтой" были отправлены повестки для военнообязанных. Первоочередно бумажки будут отправляться тем, кто обновил данные в приложении "Резерв+".

Адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец на ютуб-канале "Говорит великий Львов" сообщил, что такие лица должны прийти в ТЦК в течение двух недель. Если они этого не сделают, то это можно считать причиной для привлечения к ответственности.

"Эта история началась 18 мая, когда эта ( рассылка повесток через "Укрпочту" – ред.) появилась в нормативных актах. Тогда, собственно, была заложена основа регерирования за электронной подписью начальника ТЦК и СП. Что он не физически подписывает повестки, а они автоматически генерируются и направляются в "Укрпочту", — рассказал он.

Филипец предупреждает, что в случае неявки в ТЦК после повестки военнообязанного могут привлечь к административной ответственности — наложение штрафов. Поэтому советует заходить в реестр должников и следить за данными.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может получить повестку в октябре. Есть полный перечень военнообязанных.

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#Укрпочта #Мобилизация #Повестки