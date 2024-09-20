Повестку можно не брать: какие уважительные причины существуют для этого

Это должно быть подтверждено соответствующими документами

После получения повестки гражданин должен явиться в ТЦК и СП в срок для прохождения ВЛК, уточнения данных или получения мобилизационного распоряжения. Однако бывают случаи, когда человек не может появиться, причем на законных началах.

О том, какие существуют причины неявки в территориальный центр комплектации и социальной поддержки – читайте подробнее в материале "Телеграфа".

Повесткой является официальный вызов военнообязанного в ТЦК. В первую очередь, она вручается для уточнения учетных данных, однако есть повестка для направления на военно-врачебную комиссию, а также мобилизационное распоряжение, после которого человека направляют на военную службу.

Существуют следующие уважительные причины, по которым можно не приходить в ТЦК:

Болезнь;

Необходимость ухода за больными членами семьи;

Смерть близкого человека или члена семьи;

Оккупация или военные действия на соответствующей территории.

В случае неприбытия в ТЦК по уважительным причинам гражданин должен уведомить центр в кратчайшие сроки, не позднее трех суток. После этого нужно прийти в ТЦК не позднее 7 дней. Причины неявки подтверждены соответствующими документами государственных органов и организаций. В противном случае предусмотрена административная, а впоследствии и уголовная ответственность.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит мужчинам до 25 лет, не вставшим на военный учет.