Во Львове полиция задержала серийного поджигателя (фото)

Поджигатель повредил электрощитовую, окна учебного заведения и ряд других объектов

Во Львове задержан 19-летний парень, причастный к ночным поджогам в ночь на 18 сентября в центре города. К счастью, от его действий никто не пострадал.

Об этом сообщила полиция Львовской области. Подробности появились в Facebook.

Правоохранители отметили, что львовянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил окна одного из львовских вузов на улице Театральной, пытался поджечь корпус электрощитовой на пересечении улицы Театральной и площади Рынок.

Этой же ночью он повредил накрытие фонтана со статуей Нептуна на углу площади Рынок, рекламные баннеры и декорации одного из кафе на Театральной улице, а также накрытие террасы и декорации заведения питания на улице Братьев Рогатинцев. Для всех поджогов он использовал зажигалку.

Изучив записи камер видеонаблюдения системы "Безопасная Львовщина", полицейские оперативно установили и задержали поджигателя. Теперь парню грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Следователи сообщили ему о подозрении в умышленном уничтожении и повреждении имущества и покушении на уничтожение имущества (ч.2 ст.194, ч.2 ст.15 – ч.2 ст.194 УКУ).

Сейчас идет досудебное расследование, устанавливают сумму убытков. Также правоохранители проверяют причастность подозреваемого к другим подобным преступлениям.

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