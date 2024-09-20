В Киеве военные ловят поджигателей авто из засады (видео, фото)

Украинские военные по ночам стали сторожить авто, чтобы уберечь их от поджогов

Украинские защитники в Киеве поймали на горячем двух парней, пытавшихся подпалить военный автомобиль. Теперь поджигателей отправят туда, где они лично смогут оценить важность машины, которую собирались уничтожить.

Об этом говорится в посте Telegram-канала "Розвідка Ноєм". Там же опубликованы кадры задержания парней возле машины.

Для поимки поджигателей военные вместо полноценного отдыха в отпуске неделю караулили автомобили по ночам. Дежурство принесло свои плоды. Вместо обещанного гонорара за спаленное авто, парни "абсолютно бесплатно" поедут на фронт.

"Хотим вас познакомить с Санькой и Андреем. Точнее, раньше их звали Санько и Андрей, а сейчас они просто Бибер и Долик. Так их и будут называть следующие 3 месяца, которые они проведут особым образом. Теперь Бибера и Долика ждет тяжелая судьба, потому что их жизнь будет зависеть напрямую от автомобиля, которое они пытались сжечь. Типы поймут, насколько важен автомобиль для военных, как без него плохо и какие последствия могли привлечь их действия.Ребята едут выполнять боевые задания. Совершенно бесплатно.", — говорится в сообщении.

Военные также намекнули, что остальных пойманных поджигателей может ожидать более жесткое наказание.

Ранее "Телеграф" писал, что в Тернополе полицейские задержали двух мужчин по подозрению в поджоге авто военнослужащих.