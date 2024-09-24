У Львові поліція затримала серійного палія (фото)

Палій пошкодив електрощитову, вікна навчального закладу та ще низку об'єктів

У Львові затримали 19-річного хлопця, причетного до нічних підпалів у ніч на 18 вересня у центрі міста. На щастя, внаслідок його дій ніхто не постраждав.

Про це повідомила поліція Львівської області. Подробиці з'явилися у Facebook.

Правооохоронці зазначили, що львів'янин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пошкодив вікна одного з львівських вишів на вулиці Театральній, намагався підпалити корпус електрощитової на розі вулиці Театральної та площі Ринок.

Цієї ж ночі він пошкодив накриття фонтану з статуєю Нептуна на розі площі Ринок, рекламні банери та декорації одного з кафе на вулиці Театральній, а також накриття тераси та декорації закладу харчування на вулиці Братів Рогатинців. Для усіх підпалів він використовував запальничку.

Вивчивши записи камер відеоспостереження системи "Безпечна Львівщина", поліцейські оперативно встановили та затримали палія. Тепер хлопцю загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Слідчі повідомили йому про підозру в умисному знищенні та пошкодженні майна та замаху на знищення майна (ч.2 ст.194, ч.2 ст.15 – ч.2 ст.194 ККУ).

Зараз триває досудове розслідування, встановлюють суму збитків. Також правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до інших подібних злочинів.

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