Россия готовится к новым масштабным атакам на Украину: в Минобороны обратились к партнерам

Враг готовит новые удары

Замминистра обороны Александр Балануца предупредил, что россияне готовятся к новым масштабным атакам на Украину. Об этом он сказал на встрече с послом Испании, призвав его ускорить поставки комплексов противовоздушной обороны.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины. В частности, речь идет о зенитно-ракетных комплексах MIM-23 Hawk.

"Помощь Испании является важным усилением возможностей Украины для отражения российских атак. По возможности нуждаемся в ускорении поставки средств ПВО, в частности Hawk. Враг не прекращает масштабных обстрелов, готовится к новым террористическим атакам, поэтому мы должны сделать все, чтобы ЗРК оказались в руках наших военных как можно быстрее", – подчеркнул Александр Балануца.

Замминистра также поблагодарил правительство Испании за оказанную помощь. Ожидается, что до конца 2024 года она превысит 1 миллиард евро.

Для справки: ЗРК Hawk – американский военный зенитный ракетный комплекс средней дальности производства компании Raytheon. Сначала он создавался для уничтожения самолетов, затем его функционал был расширен для перехвата ракет. На вооружение он был поставлен в 1960 году, с тех пор комплекс прошел несколько модернизаций. В 1994 году армия США заменила его на Patriot. После модернизации максимальная дальность перехвата целей ЗРК Hawk составляет 40 км (минимальная – 2,5 км), максимальная высота перехвата – 17,7 км (минимальная – 30-60 метров).

Как рассказывал Телеграф, в июле министр обороны Испании Маргарита Роблес во время видеоконференции с министром обороны Украины Рустемом Умеровым заявила, что Украина до конца 2024 года получит от Испании зенитно-ракетные комплексы MIM-23 Hawk. Ожидалось, что первая батарея MIM-23 Hawk будет развернута в сентябре.