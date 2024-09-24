Росія готується до нових масштабних атак на Україну: в Міноборони звернулися до партнерів

Ворог готує нові удари

Заступник міністра оборони Олександр Балануца попередив, що росіяни готуються до нових масштабних атак на Україну. Про це він сказав на зустрічі із послом Іспанії, закликавши його пришвидшити поставки комплексів протиповітряної оборони.

Про це повідомляється на сайті Міноборони України. Зокрема йдеться про зенітно-ракетні комплекси MIM-23 Hawk.

"Допомога Іспанії є важливим посиленням спроможностей України для відбиття російських атак. За можливості потребуємо пришвидшення поставки засобів ППО, зокрема Hawk. Ворог не припиняє масштабні обстріли, готується до нових терористичних атак, тому ми маємо зробити все, аби ЗРК опинилися в руках наших військових якнайшвидше", – наголосив Олександр Балануца.

Заступник міністра також подякував уряду Іспанії за надану допомогу. Очікується, що до кінця 2024 року вона має перевищити 1 мільярд євро.

Для довідки: ЗРК Hawk – американський військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності виробництва компанії Raytheon. Спочатку він створювався для знищення літаків, потім його функціонал було розширено для перехоплення ракет. На озброєння його було поставлено у 1960 році, відтоді комплекс пройшов кілька модернізацій. У 1994-му армія США замінила його на Patriot. Після модернізації максимальна дальність перехоплення цілей ЗРК Hawk становить 40 км (мінімальна – 2,5 км), максимальна висота перехоплення 17,7 км (мінімальна – 30-60 метрів).

Як розповідав "Телеграф", у липні міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час відеоконференції з міністром оборони України Рустемом Умєровим заявила, що Україна до кінця 2024 року отримає від Іспанії зенітно-ракетні комплекси MIM-23 Hawk. Очікувалося, що перша батарея MIM-23 Hawk буде розгорнута в Україні у вересні.