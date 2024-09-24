Белый дом раскололся пополам из-за позиции относительно ракет для Украины

В США продолжаются споры по поводу разрешения Украины бить по РФ

Зеленский лично обратится к Байдену по поводу разрешения на удары вглубь России, но он, вероятно, снова откажет. Президент Украины намерен обсудить этот вопрос во время встречи с американским коллегой в Вашингтоне на этой неделе. Киев стремится получить разрешение на использование США тактических ракетных систем армии (ATACMS) и других боеприпасов большой дальности для поражения стратегических целей на российской территории. Украинская сторона считает, что такие удары могут оказать существенное влияние на ход войны.

Администрация Байдена до сих пор отказывала Украине в таком разрешении, опасаясь эскалации конфликта. Это вызывает разочарование Киева. Украинские чиновники отмечают, что Россия получает оружие от Ирана и Северной Кореи, тогда как Запад ограничивает возможности Украины для отпора агрессору. Об этом пишет The Washington Post.

Возможность бить по территории РФ – в плане победы

Украинская делегация планирует представить Байдену свой план победы. Важной частью этого плана является возможность наносить удары по российским объектам на их территории. В частности, Киев стремится атаковать аэродромы, с которых взлетают самолеты, запускающие ракеты по Украине.

Представители США утверждают, что запасы ATACMS и подобных боеприпасов ограничены, поэтому их использование против целей в России будет иметь лишь кратковременный эффект. Они советуют сосредоточиться на ударах по объектам в Крыму, что уже заставило Кремль отвести часть войск с полуострова.

Европейские партнеры Украины не согласны с американской позицией. Они считают, что разрешение на удары большей дальности по России может оказать существенное влияние на ход войны, нарушив логистику противника и уничтожив важные военные объекты. Великобритания и Франция уже предоставляют Украине ракеты большего радиуса действия и поддерживают их использование против целей на территории России.

Украинские военные отмечают, что россияне уже стали меньше использовать аэродромы, близкие к границе с Украиной. Самолеты теперь используют эти взлетно-посадочные полосы только для быстрой дозаправки или обслуживания.

В Вашингтоне продолжаются дискуссии по этому вопросу. Министр обороны Ллойд Остин выступает против ослабления ограничений, в то время как госсекретарь Энтони Блинкен выразил готовность выслушать украинские аргументы. Окончательное решение остается за президентом Байденом.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в США не верят в эффективность ударов дальнобойным оружием по РФ. Они заявляют, что якобы нет единого компонента, который помог бы победить в войне.