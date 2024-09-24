"Ситуация критическая": что происходит вокруг Угледара и Покровска и сколько ВСУ смогут держать эти города (карта)

Военный сделал тревожный прогноз

В Донецкой области вокруг Угледара сейчас крайне критическая ситуация. Украинских военных россияне окружили сразу с трех сторон — с юга, запада и востока. В лучшем случае, они смогут удерживать город до одного месяца.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал военный эксперт Иван Ступак. По его словам, времени на удержание города осталось совсем немного.

"К сожалению, нас окружили с трех сторон — это юг, восток, запад. Только полнота остается за ВСУ. Более или менее, но она простреливается. И наши военные говорят, что здесь немного времени осталось на удержание этого города, хотя он находится на высоте и из него очень хорошо держать оборону, а наша артиллерия простреливает окрестные локации, поэтому россиянам трудно было подходить", — объяснил Ступак.

Он подчеркнул, что украинские военные смогут удерживать Угледар еще в лучшем случае до месяца.

"Это – логистический хаб и классный форпост, но мы его теряем. Сколько еще можем держать Угледар? Скажу очень осторожно: в лучшем варианте – до месяца. Если ничего одномоментно не изменится к худшему. Ибо кто-то говорит о неделях, кто-то – о днях", — пояснил эксперт.

Главный вопрос заключается в том, как быстро можно вывести оттуда наших людей, вывезти амуницию, боеприпасы, западные образцы техники, чтобы они не достались россиянам.

"Куда выходить дальше – трудно сказать, это может быть Курахово, это может быть Великая Новоселка в этом направлении, может быть дорога в направлении Покровского (не Покровска). Такие варианты могут быть, потому ситуация сложная. Я пропускаю, это возникло именно потому, что в начале сентября главком Сырский рапортовал, что удалось стабилизировать ситуацию под Покровским, что у россиян продвижений нет. Я пропускаю, что это произошло именно за счет того, что часть войск перебросили именно из Угледарского направления под Покровск. Такие пятнашки. Да, под Покровским мы выиграли время, но под Угледаром мы теряем, к сожалению", — добавил собеседник.

Имеется в виду уход из Угледара в сторону трассы Курахово – Покровское, а не до самой Днепропетровской области.

Также Иван Ступак говорит, что в Покровске также сложная ситуация сейчас. Но, сколько ВСУ смогут удерживать город, зависит от того, как россияне будут его брать. Если будут пробовать бить его "в лоб", как это было с Бахмутом, то может быть и девять месяцев, и до года.

"Но если попытаются заходить, например, из-под Селидового, обрезать сообщение Покровск — Павлоград в Днепропетровской области, то тогда захват города произойдет гораздо быстрее, может, даже к Новому году", — объясняет военный эксперт.

Многое, по его словам, зависит от того, сколько людей россияне готовы еще "положить".

"Готовы они на постоянные штурмы или просто будут КАБами по сотне в день забрасывать город. А это совсем другая история. В случае же штурмов в лоб, прямых российских атак на украинские позиции, врага будет накрывать артиллерия. Все как было в Бахмуте, тогда это будет долго", — подытожил Ступак.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские военные применяют тактику малых групп во время своего наступления на Покровском направлении.