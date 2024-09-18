Россияне получили по зубам под Угледаром, но давят дальше: где сейчас жарче всего на фронте (карта)

Армия РФ не прекращает попыток прорвать оборону

Ситуация на восточном фронте Украины остается напряженной. Украинские защитники продолжают сдерживать мощное давление российской армии на нескольких ключевых направлениях. Особенно горячими точками противостояния остаются районы Угледара, Покровска и Курахово.

Враг не прекращает попыток прорвать оборону и продвинуться вглубь украинской территории, применяя при этом авиацию и тяжелое вооружение. В частности, на Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои.

Украинские военные отмечают, что крепко удерживают позиции в Лисовке, успешно отражая постоянные атаки противника. Враг, по их словам, пытается продвигаться на легких бронированных машинах, высаживая десанты, но встречает решительное сопротивление. Украинские силы усиливают оборону в лесополосах, создавая дополнительные препятствия для продвижения оккупантов.

Лисовка на Покровском направлении

Ситуация в Гродовке остается сложной. Большая часть поселка, по данным Deep State, находится под контролем врага, который пытается захватить и западные окраины. Украинские защитники продолжают сдерживать наступление, не давая противнику закрепиться на новых рубежах.

Гродовка, Покровское направление

Также военные утверждают, что город Мирноград возле Покровска россияне пытаются стереть с земли как Бахмут. Армия РФ постоянно обстреливает гражданскую инфраструктуру.

В районе террикона "Украинская" врагу удалось частично продвинуться вперед. Украинские войска удерживают оборону по этому объекту, готовясь к возможному дальнейшему наступлению противника в направлении Цукурино. Этот манёвр может являться попыткой обхода с южного фланга в сторону Селидового.

Селидово

По данным Deep State, помимо продвижения в Гродовке и Украинском, продолжаются бои в районе Желаемого Первого. В частности, на Покровском направлении российские военные при поддержке авиации предприняли 24 попытки атаковать позиции украинских защитников в районах Новоалександровки, Новоторецкого, Гродовки, Новогродовки, Михайловки и Красного Яра. Силы обороны успешно отразили 21 атаку, еще три боестолкновения продолжаются. Об этом сообщает Генштаб.

В Кураховском направлении ситуация также остается напряженной. Вражеские силы совершили 26 атак в направлении населенных пунктов Цукурино, Украинское, Георгиевка, Дальнее и Константиновка. Украинским защитникам удалось отразить 23 попытки продвижения противника.

Курахово

Находящиеся на этом направлении военные отмечают, что россияне пытаются идти из северной части Красногоровки в сторону Александрополя. Пока их попытки приостановлены. Также они пытаются "забегать в восточную часть Максимилиановки и закрепляться на фундаментах, потому что от села там осталась только отметка на карте".

Ранее Телеграф писал, что россияне оккупировали еще один населенный пункт. Где им удалось продвинуться?