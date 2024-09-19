Кто не имеет права вручать повестки: роль полиции в процессе

Правоохранители должны обеспечивать правопорядок

Во время общей мобилизации военнообязанным мужчинам могут получить повестку от ТЦК и СП где угодно. Однако не все знают, кто имеет право вручать ее.

Как сообщает ТСН, вручать повестки могут не только представители военкомата. Их могут выдавать:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских рад (при получении распоряжения ТЦК);

руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций (только по распоряжению ТЦК);

руководители учебных заведений (при наличии распоряжения ТЦК);

представители ТЦК, которых руководитель военкомата приказом уполномочил на разглашение повесток.

Отметим, что сотрудники полиции не могут вручать повестки, ведь это не входит в их полномочия.

Роль полиции в процессе вручения повесток

Полиция не имеет прямого полномочия вручать повестки военнообязанным. Ее основная функция – обеспечение правопорядка во время этого процесса, когда представители ТЦК и СП выдают повестки. Полицейские находятся на месте вручения и реагируют на нарушение закона.

Кроме того, полиция занимается розыском граждан, игнорирующих повестки, по поручению ТЦК . В случае обнаружения таких лиц правоохранители имеют право задержать их сроком до трех часов и доставить в военкомат для дальнейших действий.

Напомним, что военнообязанные, обновившие свои данные до 16 июля и не имеющие оснований для отсрочки от мобилизации или бронирования, могут получить повестку для прохождения военно-врачебной комиссии.

Повестки для прохождения медицинского осмотра первыми получат те военнообязанные, которые:

обновили свои данные до 16 июля 2024 года;

нет оснований для отсрочки от мобилизации;

не имеют права на бронь от призыва.

Гражданин несет ответственность за своевременное информирование ТЦК об изменении места жительства. Повестки о вызове на ВВК направляются по последнему известному адресу, предоставленному гражданином. Неявка по вызову, указанному в повестке, влечет административную ответственность.

Ранее "Телеграф" писал, что ТЦК может присылать повестки по почте. Когда такая повестка считается врученной и при каких условиях от нее можно отказаться.