Кто не имеет права вручать повестки: роль полиции в процессе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Правоохранители должны обеспечивать правопорядок
Во время общей мобилизации военнообязанным мужчинам могут получить повестку от ТЦК и СП где угодно. Однако не все знают, кто имеет право вручать ее.
Как сообщает ТСН, вручать повестки могут не только представители военкомата. Их могут выдавать:
- исполнительные органы сельских, поселковых, городских рад (при получении распоряжения ТЦК);
- руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций (только по распоряжению ТЦК);
- руководители учебных заведений (при наличии распоряжения ТЦК);
- представители ТЦК, которых руководитель военкомата приказом уполномочил на разглашение повесток.
Отметим, что сотрудники полиции не могут вручать повестки, ведь это не входит в их полномочия.
Роль полиции в процессе вручения повесток
Полиция не имеет прямого полномочия вручать повестки военнообязанным. Ее основная функция – обеспечение правопорядка во время этого процесса, когда представители ТЦК и СП выдают повестки. Полицейские находятся на месте вручения и реагируют на нарушение закона.
Кроме того, полиция занимается розыском граждан, игнорирующих повестки, по поручению ТЦК. В случае обнаружения таких лиц правоохранители имеют право задержать их сроком до трех часов и доставить в военкомат для дальнейших действий.
Напомним, что военнообязанные, обновившие свои данные до 16 июля и не имеющие оснований для отсрочки от мобилизации или бронирования, могут получить повестку для прохождения военно-врачебной комиссии.
Повестки для прохождения медицинского осмотра первыми получат те военнообязанные, которые:
- обновили свои данные до 16 июля 2024 года;
- нет оснований для отсрочки от мобилизации;
- не имеют права на бронь от призыва.
Гражданин несет ответственность за своевременное информирование ТЦК об изменении места жительства. Повестки о вызове на ВВК направляются по последнему известному адресу, предоставленному гражданином. Неявка по вызову, указанному в повестке, влечет административную ответственность.
Ранее "Телеграф" писал, что ТЦК может присылать повестки по почте. Когда такая повестка считается врученной и при каких условиях от нее можно отказаться.