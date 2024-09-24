Йдеться про чималі кошти: чому 900 тисяч повісток поштою неефективні

Журналіст вважає, що 72 млн гривень на 900 тисяч повісток до кінця року є чималими коштами

Кабінет міністрів України виділив близько 72 мільйонів гривень із резервного фонду державного бюджету. Ці кошти підуть на друк 900 000 повісток та їх доставку поштою до кінця поточного року. Проте журналіст-розслідувач Володимир Бондаренко вважає, що використання цих коштів є неефективним.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, процедура проводитиметься на основі єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг", але минаючи розсилку повісток із територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Він додав, що електронний документ, засвідчений цифровим підписом, вважається оригіналом, якщо він існує в електронному вигляді та надісланий через відповідну спецпрограму, наприклад "Вчасно". Якщо його роздрукувати, то це вже виходить копія.

На думку Бондаренка, найбільш надійним способом надсилання повісток з погляду закону є надсилання рекомендованого листа під протокол, друк та опис. Інакше громадяни України масово звертатимуться до судів.

Як повідомлялося раніше, адвокат, кандидат юридичних наук Євген Філіпець пояснив, хто першим отримає повістки від "Укрпошти". Насамперед це стосується тих, хто оновив дані у додатку "Резерв+".