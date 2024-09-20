Как выдают повестки украинцам и что с ней делать: основные шаги

"Телеграф" рассказал, что должно быть в документе

Из-за полномасштабной российской агрессии против Украины объявлена всеобщая мобилизация, которой подлежат все мужчины в возрасте с 18 до 60 лет. Работники ТЦК занимаются раздачей повесток, а в крайних случаях – доставкой военнообязанных в территориальные центры комплектования и социальной поддержки военнослужащих.

Телеграф озвучивает три главных шага, которые нужно сделать после вручения повесток.

Где могут вручить повестку

Следует помнить, что повестку могут вручить любому в любом месте. Это не означает, что вас автоматически заберут на службу в ВСУ, Национальную гвардию или другие военизированные формирования, но это первый и важный шаг в процессе мобилизации.

В Украине действуют следующие виды повесток:

· повестка для уточнения данных. Она вручается для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья, месте работы, наличии/отсутствии образования у военнообязанного и т.п.;

· повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;

· мобилизационное распоряжение, что означает мобилизацию в ряды Сил обороны Украины.

Следует отметить, что решение о мобилизации принимает ВЛК и руководство ТЦК после выполнения соответствующих процедур. Повестки могут вручать круглосуточно по адресу проживания гражданина, на месте работы или учебы, в общественном месте, на блок-посте, в ТЦК и СП.

Кроме ТЦК повестку могут вручить представители органа местного самоуправления, руководители соответствующих предприятий и организаций, а также руководители ОСМД, где проживает военнообязанный.

Что делать после вручения повесток

На правильно оформленной повестке должны быть указаны:

· ФИО, адрес проживания, дата рождения военнообязанного;

· регистрационный номер повестки;

· наименование ТЦК и СП, куда должно прийти военнообязанное;

· цель вызова в ТЦК;

· адрес ТЦК и СП, дата и время, когда адресат должен там появиться;

· разъяснение о последствиях неявки и обязанности сообщить о причинах неявки;

· должность уполномоченного, выдающего повестку и его подпись;

· дата выдачи повестки.

Если при прохождении ВВК окажется наличие у человека болезней, подтверждаемых соответствующими документами, его направляют к семейному врачу. В свою очередь, он направляет военнообязанного к профильному специалисту. В зависимости от окончательного заключения человека могут признать либо пригодным к службе в целом, либо пригодным к службе в тылу, либо непригодным с последующим исключением из военного учета.

Когда человек получил повестку, но не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, ему может угрожать уголовная ответственность.

Причины неявки в ТЦК после получения повесток

Лицо, не явившееся в ТЦК в определенный законом срок, должно предоставить соответствующий документ. Среди оснований не приходить есть

· болезнь;

· необходимость ухода за больными членами семьи;

· осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания;

· ведение боевых действий или оккупация определенной территории.

Ранее "Телеграф" писал, нужно ли забронированным мужчинам проходить ВЛК.