Как выдают повестки украинцам и что с ней делать: основные шаги
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"Телеграф" рассказал, что должно быть в документе
Из-за полномасштабной российской агрессии против Украины объявлена всеобщая мобилизация, которой подлежат все мужчины в возрасте с 18 до 60 лет. Работники ТЦК занимаются раздачей повесток, а в крайних случаях – доставкой военнообязанных в территориальные центры комплектования и социальной поддержки военнослужащих.
Телеграф озвучивает три главных шага, которые нужно сделать после вручения повесток.
Где могут вручить повестку
Следует помнить, что повестку могут вручить любому в любом месте. Это не означает, что вас автоматически заберут на службу в ВСУ, Национальную гвардию или другие военизированные формирования, но это первый и важный шаг в процессе мобилизации.
В Украине действуют следующие виды повесток:
· повестка для уточнения данных. Она вручается для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья, месте работы, наличии/отсутствии образования у военнообязанного и т.п.;
· повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;
· мобилизационное распоряжение, что означает мобилизацию в ряды Сил обороны Украины.
Следует отметить, что решение о мобилизации принимает ВЛК и руководство ТЦК после выполнения соответствующих процедур. Повестки могут вручать круглосуточно по адресу проживания гражданина, на месте работы или учебы, в общественном месте, на блок-посте, в ТЦК и СП.
Кроме ТЦК повестку могут вручить представители органа местного самоуправления, руководители соответствующих предприятий и организаций, а также руководители ОСМД, где проживает военнообязанный.
Что делать после вручения повесток
На правильно оформленной повестке должны быть указаны:
· ФИО, адрес проживания, дата рождения военнообязанного;
· регистрационный номер повестки;
· наименование ТЦК и СП, куда должно прийти военнообязанное;
· цель вызова в ТЦК;
· адрес ТЦК и СП, дата и время, когда адресат должен там появиться;
· разъяснение о последствиях неявки и обязанности сообщить о причинах неявки;
· должность уполномоченного, выдающего повестку и его подпись;
· дата выдачи повестки.
Если при прохождении ВВК окажется наличие у человека болезней, подтверждаемых соответствующими документами, его направляют к семейному врачу. В свою очередь, он направляет военнообязанного к профильному специалисту. В зависимости от окончательного заключения человека могут признать либо пригодным к службе в целом, либо пригодным к службе в тылу, либо непригодным с последующим исключением из военного учета.
Когда человек получил повестку, но не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, ему может угрожать уголовная ответственность.
Причины неявки в ТЦК после получения повесток
Лицо, не явившееся в ТЦК в определенный законом срок, должно предоставить соответствующий документ. Среди оснований не приходить есть
· болезнь;
· необходимость ухода за больными членами семьи;
· осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания;
· ведение боевых действий или оккупация определенной территории.
Ранее "Телеграф" писал, нужно ли забронированным мужчинам проходить ВЛК.